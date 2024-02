À la recherche d’un SUV d’occasion ? Suivez notre guide d’achat !

Dans le monde de l’automobile, il existe une multitude de modèles et de catégories de véhicules. Parmi celles-ci, les SUV et les breaks figurent parmi les plus populaires pour leur polyvalence et leur espace intérieur. Lorsqu’il s’agit d’acheter une voiture d’occasion, il est essentiel de bien définir ses besoins afin de faire le meilleur choix possible entre ces deux options.

Comparaison entre le SUV et le break d’occasion

Les caractéristiques des SUV

Les SUV sont des véhicules qui se caractérisent par leur allure robuste et leur position de conduite surélevée. Ils offrent généralement une bonne garde au sol et peuvent être dotés de capacités tout-terrain, ce qui permet d’accéder à des endroits moins praticables pour une berline classique. Ces véhicules sont souvent équipés de quatre roues motrices, idéal pour les conducteurs ayant besoin d’une traction supplémentaire pour rouler dans des conditions difficiles, notamment sur des terrains glissants ou enneigés.

Les atouts des breaks

Les breaks, quant à eux, se distinguent par leur coffre spacieux et modulable, capable d’accueillir un grand volume de bagages ou d’équipements divers. Souvent basés sur des plateformes de berlines, ils conservent un comportement routier similaire, tout en offrant une capacité de chargement supérieure. Les breaks sont ainsi particulièrement adaptés pour les familles nombreuses ou les personnes ayant besoin d’espace supplémentaire pour transporter du matériel volumineux.

Faire le bon choix en fonction de ses besoins

Pour choisir entre un SUV et un break d’occasion, il est important de bien déterminer ses besoins et de prendre en compte plusieurs critères essentiels :

Les aspects pratiques

En matière de polyvalence, le SUV offre généralement une meilleure garde au sol et une traction intégrale (4×4) qui sera appréciée par les conducteurs régulièrement confrontés à des conditions routières difficiles ou ayant besoin d’accéder à des terrains moins accessibles. De plus, son habitabilité est généralement légèrement supérieure à celle d’un break.

Cependant, concernant l’espace de chargement, le break reste le roi incontesté grâce à sa capacité à engloutir des volumes importants dans le coffre et à son seuil de chargement plus bas, facilitant le stockage et la manipulation des bagages et autres objets volumineux. Pour ceux qui recherchent avant tout un véhicule spacieux, le break sera donc plus adapté.

Le budget

À catégorie et motorisation équivalentes, les breaks d’occasion sont souvent moins coûteux à l’achat que les SUV. De plus, bien que ces derniers prolongent leur avantage en matière de garde au sol et de capacités tout-terrain, cela se fait au détriment du poids et de la consommation. En outre, les breaks sont moins gourmands en carburant et nécessitent des pneumatiques moins chers. Aussi, opter pour un break permettrait de réaliser des économies sur le long terme.

L’esthétique et le confort

La question de l’esthétique est subjective et dépendra des préférences de chaque acheteur : certains apprécieront le look robuste et imposant du SUV d’occasion, tandis que d’autres préféreront l’allure plus élégante et racée des breaks. Le confort étant un critère important, il convient d’essayer les deux types de véhicules et de vérifier celui qui correspond le mieux à vos attentes en matière d’aménagement intérieur, notamment concernant la place pour les passagers et les rangements disponibles.

Les performances et la consommation

Enfin, avant de prendre une décision, il faut aussi considérer les performances et la consommation des deux types de véhicules. Les SUV étant généralement plus lourds, ils sont souvent moins performants et consomment davantage de carburant que leurs homologues breaks, surtout en ville. Néanmoins, choisir un SUV avec une motorisation adaptée à ses besoins (par exemple, un moteur diesel pour effectuer de longs trajets) peut vous aider à réduire ce surcoût.