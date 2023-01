Le leasing auto, aussi appelé LOA ou location avec option d’achat, est une solution locative qui vous permet de rouler avec un véhicule neuf ou d’occasion pendant 2 à 5 ans, moyennant des loyers mensuels fixes. La particularité de ce financement auto, c’est qu’il vous laisse le choix d’acheter ou de restituer la voiture en fin de période de location. Vous pouvez désormais retrouver toute la gamme de voiture Renault en leasing ! Mais quel modèle choisir en 2023 ? Pour quelle motorisation et utilisation ? Voici notre top des véhicules Renault à privilégier en 2023 pour une LOA !

La Renault Clio en leasing

La Clio, c’est l’éternelle recette à succès de la marque au losange. De la deuxième à la cinquième génération, cette voiture de ville a toujours conquis le podium des meilleures ventes automobiles, à l’achat comme à la location. Pour 2023, découvrez son nouveau look et ses dernières innovations : une insonorisation améliorée, un agrément de conduite en progrès et une motorisation hybride probablement calquée sur la performante Renault Austral. En plus des versions diesel et essence, voilà une gamme très complète pour vous offrir la meilleure expérience de conduite dans un habitacle tout confort.

La Renault Captur en leasing

Besoin d’une voiture polyvalente ? Choisissez le Renault Captur pour tous vos trajets. Laissez-vous séduire par son design athlétique et sa technologie de pointe. Teintes bi-ton, éclairage d’ambiance, matériaux de grande qualité, planche de bord flottante et assistances à la conduite… Cette voiture à succès se personnalise à souhait ! De plus, en 2023, elle devrait revoir sa silhouette pour s’éloigner du style de la première génération. Le véhicule bénéficie d’une large gamme de motorisations : essence, diesel et hybride rechargeable. Choisissez la Renault Captur en leasing d’occasion pour obtenir des tarifs intéressants !

La Renault Zoé en leasing

Forte de ses 400 km d’autonomie et son instrumentation 100 % numérique, la Renault Zoé est la reine des électriques. C’est une citadine, mais pas que ! Sa performance remarquable l’envoie hors des villes en s’adaptant à votre style de conduite. Faites des économies et roulez avec style, sans lâcher aucune émission de CO2 dans l’atmosphère ! De plus, elle est bien équipée dès l’entrée de gamme : Climatisation, limiteur de vitesse, phare Full LED, rétroviseurs électriques, commandes à distance… Bref, la Renault Zoé en leasing, c’est une valeur sûre​.

La Renault Austral en leasing

Remplaçante de la Kadjar dans la catégorie des SUV, la Renault Austral fait son entrée en 2022. Ce véhicule en gamme 100 % hybride en 5 ou 7 places s’annonce comme le nouveau concurrent de la Peugeot 5008 et de la Volkswagen Tiguan Allspace. Sa motorisation E-Tech full hybrid lui confère 200 ch (146 kW) de puissance, lui permettant de rouler en 100 % électrique jusqu’à 130 km/h et pendant 80 % du trajet en ville, pour une consommation de 4,7 L/100 km seulement. La Renault Austral, dotée d’un nouvel écran openR et d’un affichage tête haute, ainsi que d’un système 4Control pour 4 roues directrices, promet un grand succès en leasing en 2023 !

La Renault Trafic E-Tech en leasing

Si vous cherchez plutôt un utilitaire en 2023, Renault s’impose avec son nouveau Renault Trafic E-Tech 100 % électrique. Ce nouveau modèle transporte jusqu’à 8,9 m3 de marchandises et jusqu’à 9 personnes en toute sécurité. Il vous permet de rouler 297 km en autonomie avec sa batterie de 52 kWh et ses 120 ch (90 kW) de puissance. Pratique, efficace et confortable, le Renault Trafic E-Tech a de quoi séduire les professionnels de tous métiers ! L’utilitaire se financera dès 2023 en LOA, en neuf et en occasion !