Nouveau Citroën C3 AirCross en concession, un souffle de fraîcheur

En cette fin d’année, la marque Citroën a revu toutes ses ambitions à la hausse avec la sortie de modèles emblématiques et très appréciés au niveau des consommateurs. Cette fois-ci, c’est la nouvelle C3 qui est à l’honneur et qui vient de débarquer en concession. Un modèle mythique qui s’est écoulé à plusieurs millions d’unités depuis le premier modèle. Le Français a des arguments toujours aussi convaincants pour attirer du public : une certaine originalité et des tarifs très bien placés.

Le segment des SUV dans toute sa splendeur

Le segment des SUV urbains n’a jamais été aussi disputé, et Citroën le sait bien. Ce créneau, où l’audace en matière de style ne fait jamais peur, attire les constructeurs prêts à sortir des sentiers battus. On l’a vu avec le Nissan Juke ou le Fiat 500X : ici, la singularité paie. Il faut oser pour exister. Face à une offre aussi vaste chez chaque concessionnaire, le risque de se fondre dans la masse est réel. Pourtant, cela ne dissuade pas Citroën de viser haut et de défendre son identité jusqu’au bout.

Un design audacieux

Impossible de passer à côté du look particulier de ce SUV frappé du double chevron. Mais Citroën ne s’est pas contenté de miser sur l’allure. Le constructeur a choisi de penser aussi à la vie à bord, en particulier pour les familles. Résultat : des espaces de rangement astucieux, un habitacle généreux et des sièges qui invitent à prendre la route sans redouter l’inconfort. La suspension à butées hydrauliques, prévue pour le prochain restylage du C4 Cactus, pourrait bien faire son apparition sur cette C3 Aircross lors de sa prochaine évolution. De quoi renforcer encore le confort déjà salué par beaucoup.

Un modèle plutôt bien équipé

Dès l’entrée de gamme, le Citroën C3 Aircross surprend par la richesse de son équipement. Citroën propose également des prix compétitifs, ce qui n’est pas négligeable face à la concurrence. À titre d’exemple, le C3 Aircross essence de 82 chevaux est affiché à 15 950 euros chez votre concessionnaire Citroën, tandis que la version diesel de 120 chevaux atteint 23 950 euros. Seul bémol : la plupart des versions font l’impasse sur la boîte automatique, ce qui pourra laisser sur leur faim les adeptes de la conduite décontractée. Mais pour qui cherche un SUV urbain malin, bien pensé et accessible, difficile de ne pas s’arrêter devant cette nouvelle C3 Aircross. Citroën joue ici la carte du renouvellement sans renier l’audace, et ce souffle nouveau pourrait bien séduire ceux qui n’aiment pas rouler comme tout le monde.

