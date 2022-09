Grâce à une trottinette électrique, il est plus aisé de parcourir de petites distances aisément. Mais puisqu’il s’agit d’un équipement électrique, il faudra s’attendre à une usure du jour au lendemain de ces composantes. Dans le cas où le dispositif ne fonctionnerait plus, le problème peut émaner soit du moteur, du chargeur, de la batterie ou encore du fusible. Il sera néanmoins rare d’avoir tous ces problèmes à la fois. Voici ce qui peut expliquer le fait que votre trottinette électrique ne fonctionne plus.

La trottinette électrique a un problème de batterie

Si votre trottinette électrique cesse de fonctionner, il est légitime de penser que ceci est dû à un problème de batterie. Avant de l’affirmer, il faut s’assurer qu’il s’agit réellement de la cause de la panne en question.

A lire aussi : Devrais-je acheter une voiture BMW ?

Il est facile de mettre en évidence votre batterie dans un contexte où la trottinette électrique ne fonctionne plus. Contrairement aux idées reçues, une batterie peut bien se recharger alors qu’elle est défaillante. Si l’équipement peut toujours s’allumer, c’est la situation idéale. Alors, vous devez le laisser en marche.

Pour écarter toute possibilité d’implication de la batterie, cette dernière doit pouvoir alimenter la trottinette pendant la durée de son autonomie de base. Autrement, elle est morte.

A voir aussi : Auto sécurité à Marseille : pourquoi choisir le garage La Valentine ?

Dans le cas où la trottinette ne s’allumerait plus, vous devez vous servir d’un voltmètre pour vérifier la tension de la batterie. Dans votre manuel d’utilisation, la tension de base de la batterie est consignée. Si après mesure, la valeur est inférieure à ce qu’elle devrait être, le problème vient réellement de la batterie.

Le chargeur ne fonctionne pas

La trottinette électrique qui ne fonctionne plus, a peut-être un chargeur qui est endommagé. Puisqu’il n’est plus en mesure de recharger votre équipement, celui-ci ne saurait plus fonctionner, surtout quand il est vidé de sa charge.

Pour s’assurer que le chargeur fonctionne, il vous suffit de jeter un coup d’œil aux voyants lumineux qu’il embarque. Dans la plupart des cas, les chargeurs disposent d’un voyant rouge et vert. Le vert indique que le chargeur est branché sur secteur tandis que le rouge signale que l’équipement se charge.

Au cas où vous ne verriez pas ces voyants s’allumer, votre chargeur est peut-être mort. Mais avant de le confirmer, changer de prise. Si les voyants ne s’allument toujours pas, essayez de recharger l’équipement avec un autre chargeur. La suite vous permettra d’infirmer ou d’affirmer votre hypothèse de départ.

Le fusible de la trottinette électrique est grillé

Si vous êtes loin de vous en douter, un fusible grillé empêchera votre trottinette électrique de fonctionner. Ici, vous n’avez pas besoin de compétences particulières pour changer le fusible. Lorsqu’il est grillé, vous pouvez apercevoir une section du fil qui relie ses deux bornes.

Puisqu’il est relié au moteur et la batterie, la trottinette ne saurait fonctionner, car elle n’est plus alimentée en courant électrique. Pour cela, il vous suffira de changer le fusible. Par ailleurs, il sera important de prêter une attention particulière à l’intensité délivrée par le fusible. Pour la trouver, vous pouvez vous référer à votre manuel d’utilisation ou demander conseil à un vendeur.

Le but est d’éviter d’endommager les accessoires auxquels il est lié. Lorsque le fusible délivre une intensité de courant que les autres composantes ne peuvent pas supporter, cela raccourcit grandement leur durée de vie.

Le moteur a lâché

La plupart des composantes d’une trottinette électrique sont fragiles, en l’occurrence le moteur. Si le dispositif ne fonctionne plus, le problème peut provenir du moteur. En effet, ce dernier peut s’endommager surtout quand vous êtes habitué à freiner brusquement.

De même, les secousses peuvent précipiter l’usure du moteur. Dès lors, il est conseillé d’éviter le trottoir ou les pistes sinueuses vous obligeant à faire des virages brusques. Si la panne est due au moteur, vous aurez besoin de le changer.

Certains vendeurs offrent une première réparation gratuite de votre trottinette électrique. Mais la condition pour en profiter est que vous ne devez pas démonter le dispositif.

Un problème lié au coupe-circuit

Chaque trottinette électrique embarque un coupe-circuit. Son rôle comme son nom l’indique est de couper le circuit lorsque l’équipement n’est pas utilisé. C’est un système de sécurité que vous devez également enclencher lorsque le dispositif est en charge. Si la trottinette ne fonctionne plus, assurez-vous que le coupe-circuit est désactivé. Si c’est bien le cas, le problème n’y est donc pas lié.