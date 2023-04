Les outils indispensables pour le Bushcraft

Aujourd’hui, le bushcraft compte de plus en plus d’adeptes. C’est une activité de plein air qui consiste à partir dans la forêt avec le minimum pour être en accord avec la nature. Voulez-vous vous lancer dans la pratique du bushcraft ? Il faudra donc rassembler le minimum, mais c’est quoi exactement ce minimum ? Qu’est-ce que vous devez mettre dans votre sac à dos de survie ?

Les vêtements de bushcraft

On devra trouver dans votre sac un tee-shirt dans une matière facilitant l’évacuation de la transpiration et séchant rapidement. Si vous partez pour plusieurs jours, vous pouvez prendre deux tee-shirts. Trouvez un pantalon de bushcraft qui est plus résistant, qui sèche rapidement et qui possède plusieurs poches. Il vous faut également une polaire, un vêtement de pluie et des chaussures entièrement imperméables.

Le matériel de repos

On fait référence ici à ce dont vous avez besoin pour le couchage et l’abri. Glissez dans votre sac une bâche de type tarn qui offre une protection contre la pluie, les rayons UV, l’humidité, et même la grêle. Cette bâche peut être utilisée comme toiture ou abri, mais vous pouvez également la poser à même le sol. Prenez également un hamac de randonnée qui supporte bien l’humidité et un sac de couchage qui convient à la saison à laquelle vous allez partir en bushcraft.

Le matériel de cuisine et de repas

Pour pouvoir cuisiner et manger en pleine nature, vous aurez besoin d’une casserole, d’une cuillère et d’un couteau. Oui, vous pouvez très bien vous passer de la fourchette, car vous pouvez manger à la main et de l’assiette, car vous pouvez manger dans la casserole. Si vous voulez profiter d’un minimum de confort, vous pouvez trouver sur le marché un set de couverts qui comprend une cuillère, une fourchette, un couteau, un décapsuleur et un ouvre-boîte. N’oubliez pas le réchaud à bois, car s’il pleut, vous n’allez pas réussir à faire le feu à même le sol.

Vous aurez également besoin d’une gourde de randonnée. Comme vous n’allez pas partir avec des bouteilles d’eau, vous devez tout de même prendre un moyen pour la filtration et la purification d’eau. Sachez que sur le marché, dans la collection des articles pour le bushcraft, vous pouvez trouver des gourdes filtrantes.

D’autres outils à ne pas oublier

Le couteau que vous avez pris pour cuisiner et pour manger ne sera pas vraiment adapté pour couper du bois. Il vous faut un autre couteau pour faire toutes les tâches du bushcraft. Si le couteau-suisse peut faire l’affaire, on vous conseille de prendre en plus un couteau bushcraft fabriqués par wildsteer.

Glissez dans votre sac de survie une lampe frontale qui a une grande autonomie et qui est bien étanche. N’oubliez pas non plus une paracorde de bushcraft. Pour ne pas vous perdre dans la forêt, une balise GPS ne pèsera pas lourd dans votre sac. Même si ce n’est pas votre première activité de bushcraft, emportez toujours une trousse de premiers secours et un sifflet de survie.