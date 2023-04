Tout savoir sur les converses

Actuellement, de nombreuses jeunes femmes apprécient les converses en raison de leur aspect chic. Mais comment les choisir ? Jusqu’à quel âge peut-on les porter ? Comment les porter avec style ? Comment les entretenir ? Nous allons répondre à toutes ces questions dans cet article !

Pour bien choisir ses converses, il faut prendre en compte différents éléments :

La coupe

Il est recommandé d’avoir au moins un modèle basique en toile. Vous pouvez après laisser libre court à votre imagination.

La Dainty est une variante plus féminine à la classique Chuck Taylor. Elle est conseillée si vous êtes une femme à la recherche de converse chic. En effet, sa silhouette est allégée et sa découpe est plus accentuée. Votre pied sera ainsi un peu plus sexy. La Dainty s’adapte parfaitement aux grandes pointures. Par rapport à la Chuck Taylor classique, celle-ci fait moins sentir l’effet « péniche ».

La couleur

Sur le marché, vous pouvez trouver un grand nombre de modèles de converses : imprimées dans des centaines de coloris, unies.

Optez plutôt pour une couleur neutre (grise, noire ou blanche) si vous voulez en faire un basique dans votre garde-robe et les porter dans un maximum de tenues.

Roses, vertes, rouges, à paillettes, … toutes les fantaisies sont permises si vous possédez des couleurs neutres et que vous désirez compléter votre collection.

Acheter des converses pour l’été chez Hylton est par exemple idéal. Vous pouvez y trouver de nombreuses converses tendances pour femmes !

Une converse c’est cool.

C’est jusqu’à quel âge les converses ?

Les converses conviennent à tout âge. Elles rajeunissent les personnes qui les portent et permettent à leurs tenues d’être très tendance.

Si vous pensez qu’elles sont trop ado pour vous, ne les associez pas avec le sweat à capuche et le pantalon de jogging. Ainsi tout se passera bien.

Vous pouvez également les unir avec des tenues classiques. Ce qui vous permettra d’obtenir un effet anti-âge.

Une forte connotation « jeunes » est possédée par les converses. En effet, en les portant, vous avez l’impression d’être 10 ans de moins. Sans faire ado attardée, avoir un look cool est son but. Pour ce faire, portez-les avec des tenues casual-chic.

Vous pouvez les associer avec vos basiques, chemise blanche, T-shirt loose, petite robe noire, etc. Grâce aux converses, ces tenues classiques vont se décontracter et vous pouvez bâtir une tenue à la mode.

Voici quelques exemples de tenues que vous pouvez porter avec vos converses :

Tenue basique : Jean + chemise blanche, … permettant d’obtenir un look tendance et cool .

. Cuir (blouson ou skinny) + mini-jupe + jean destroy permettant d’avoir un look rock .

. Pantalon près du corps (skinny ou slim) ou jean longueur 7/8 ème ou jean girlfriend.

ou jean girlfriend. Robes, jupes courtes ou shorts.

Le petit plus avec les converses

Si vous voulez que vos converses blanches soient de nouveau éclatantes et blanchissantes, faites une pâte avec du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. A l’aide d’une brosse à dents, appliquez-la sur vos converses. Laissez ensuite reposer pendant 10 minutes et nettoyez à l’eau claire. Vous pouvez également les nettoyer en machine à 30°C. Laissez-les ensuite sécher au soleil pour qu’elles puissent être plus blanches.