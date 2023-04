Les différents types de tee-shirts homme grande taille

Vous vous demande quels sont les différents types de t-shirt pour les hommes de grandes tailles ? Ce guide contient les différents types de t-shirts en fonction de leur coupe, de leur et de leur tissu.

Coupe

T-shirt basique à demi-manches

Ils se distinguent par leur encolure ronde et leurs demi-manches. Ce sont les t-shirts à manches courtes les plus appréciés des hommes de grandes tailles, car ils peuvent être portés même lors d’événements formels avec un blazer, à condition de les porter dans des couleurs unies. Les tee shirt homme grande taille à demi manche de chez Capel Store peuvent être associés à presque tout ce qui se trouve sous le soleil, comme les jeans, les shorts, les pantalons, etc.

T-shirt à col en V

Parmi les différents styles de t-shirts, les t-shirts à col en V sont très polyvalents. Parce que chaque saison est une bonne saison pour porter des t-shirts à col en V. Ils sont essentiels, car ils peuvent être portés avec n’importe quelle tenue. Ils peuvent être agrémentés d’un sweat-shirt ou d’un manteau ou être simplement portés seuls sur n’importe quel type de bas.

T-shirt de sport

Un t-shirt de sport est un type de t-shirt conçu pour les activités athlétiques, telles que la course à pied, l’entraînement ou la pratique d’un sport. Les t-shirts de sport sont généralement fabriqués dans des matériaux respirants et évacuant l’humidité, tels que le polyester ou le spandex, afin de garder le porteur au frais et au sec pendant l’activité physique. Ils ont souvent une coupe plus ample que les t-shirts ordinaires pour permettre une plus grande amplitude de mouvement et un plus grand confort pendant les déplacements.

T-shirt à col rond

Pour montrer un minimum de peau de votre poitrine rasée, optez pour une chemise à encolure en U ou à encolure dégagée. En ce qui concerne les chemises à col en U, les chemises unies et à rayures sont les plus appropriées et complètent les types de cols de t-shirts.

T-shirt à manches longues

Les t-shirts à manches longues, fabriqués en coton de première qualité, font fureur dans les régions très chaudes, car ils protègent les bras du bronzage. De plus, s’ils sont portés dans des couleurs unies, ils peuvent passer pour des vêtements décontractés ou formels, selon le bas avec lequel vous les associez.

Matière

Polyester

Le polyester est un matériau à base de pétrole. C’est le tissu synthétique le plus populaire au monde.

Voici quelques-unes de ses caractéristiques :

Léger

Extrêmement durable

Il permet d’évacuer l’humidité

Facile à entretenir

Infroissable

La plupart des fabricants de vêtements de sport utilisent le polyester pour leurs t-shirts en raison de sa grande ténacité et de sa polyvalence.

Le coton

Le coton est le tissu naturel le plus utilisé au monde. Voici quelques-unes de ses caractéristiques :

Confortable

Durable

respirant

biodégradable

absorbant

Dans le monde de l’impression à la demande, le coton joue un rôle important. L’encre s’incruste bien dans les fibres, ce qui fait des t-shirts en coton une excellente toile pour vos créations. Le coton est l’un des meilleurs tissus pour l’impression sur t-shirts.

Le lin

Le lin est un tissu naturel qui convient parfaitement à l’été. Il est fabriqué à partir de fibres de lin et présente un tissage texturé.

Voici quelques-unes de ses caractéristiques :

Extrêmement résistant

Respirant

Sèche rapidement

Longue durée de vie

Absorbant

En ce qui concerne la douceur, le lin devient plus doux à chaque lavage. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des assouplissants, l’eau suffit.