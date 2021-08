Comment renouveler son passeport ?

Le saviez-vous ? La validité d’un passeport pour un majeur est limitée à 10 ans et celle pour un mineur est de 5 ans. Sans un passeport valide, vous ne pourrez pas voyager à l’étranger. Dans ce cas, vous devez procéder au renouvellement de celui-ci. Vous serez également dans l’obligation de le renouveler si vous avez perdu votre passeport ou s’il est détérioré.

Renouvellement de passeport en France

Pour cette démarche, si vous vous retrouviez en France, vous devez vous rendre à une mairie qui dispose d’une station d’enregistrement. On vous demandera de remplir un formulaire de demande de renouvellement. Pour ne pas perdre votre temps, vous pouvez également vous occuper de cette étape de pré-demande en ligne sur le site de l’ANTS. Vous devez par la suite aller vous-même à la mairie, car il faut prendre vos empreintes et déposer les pièces nécessaires à cette requête.

Pour ce qui est des pièces qui accompagneront votre dossier, elles sont variables d’un cas à un autre. Si votre passeport est toujours valide, mais que vous voulez le remplacer, vous devez présenter ce passeport et avoir une photo d’identité conforme aux normes, un timbre fiscal, un justificatif de domicile et le numéro de pré-demande.

Si votre passeport est périmé et si la date d’expiration remonte à moins de cinq ans, les documents nécessaires sont identiques à celles du cas du passeport valide. Cependant, si votre passeport est périmé depuis plus de cinq ans, on vous demandera une photo d’identité, un timbre fiscal, un justificatif de domicile, le numéro de pré-demande, un justificatif de nationalité française et votre carte d’identité. Si vous n’avez pas votre carte d’identité, vous pouvez fournir un acte de naissance datant de moins de trois mois.

Pour cette démarche, si vous l’effectuez vous-même, on vous demandera 86 euros. Le passeport ne vous sera pas délivré dans l’immédiat. Il faudra attendre quelques jours pour pouvoir le récupérer. Il est à noter que ce délai d’édition est variable selon le lieu et la période de demande. Vous avez trois mois pour récupérer au lieu de la demande du dossier votre nouveau passeport qui est biométrique. Si vous ne passez pas pendant ces trois mois, le passeport sera détruit.

Renouvellement de passeport à l’étranger

Si vous vous retrouvez à l’étranger avec un passeport qui n’est plus valide, vous pouvez procéder au renouvellement du document en allant au consulat ou à l’ambassade. Là aussi, vous devez vous rendre sur place, car on procédera aussi à la prise des empreintes. Lors de votre demande, il est possible de demander la livraison du passeport à votre domicile, mais cette option vous sera facturée.

Les documents à fournir pour cette demande sont les mêmes que ceux qui sont nécessaires pour une requête en France. Pour ce qui est du prix de ce renouvellement, il est à 96 euros. Une fois le nouveau passeport prêt, le consulat ou l’ambassade vous préviendra par un message texte et vous devrez le récupérer si vous n’avez pas laissé d’adresse de livraison.