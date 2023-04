Quelle déco choisir pour son mariage ?

Le jour de votre mariage est sans doute l’un des évènements les plus marquants de votre vie de couple. Dans l’optique de faire de cette célébration un moment inoubliable, tout doit être mis en œuvre pour ce qui est de l’organisation pour qu’elle soit la plus minutieuse possible.

Dans le cadre de cette préparation, la décoration occupe une place de choix aussi bien à la mairie, pour le vin d’honneur que pour le lieu de la soirée de fête. Alors quelle décoration choisir en fonction des lieux ? On vous donne tous les détails dans ce billet.

Importance du choix d’une structure spécialisée dans l’organisation des mariages pour la décoration

La décoration de mariage est d’une importance capitale pour la réussite de l’évènement. Elle permet aux célébrations de se dérouler dans une atmosphère festive et harmonieuse pour tous les convives.

Pour réussir la décoration du mariage, il est question d’envisager différents styles et modèles de décoration. Vu l’importance de l’évènement et l’attention particulière qui doit être apportée à son organisation, elle doit être confiée à des personnes expertes.

Si vous ne disposez pas des compétences nécessaires, l'idéal serait de faire appel à une structure spécialisée dans l'organisation des mariages.

Choix d’une décoration en harmonie avec le thème retenu pour votre mariage

Le choix de la décoration pour votre mariage ne se fait pas au hasard, elle doit prendre en compte le thème de mariage que vous avez retenu. Tous les accessoires décoratifs doivent s’accorder avec la thématique choisie de façon à ce que le visuel d’ensemble soit le plus cohérent et harmonieux possible.

Décoration d’un mariage de type Bohème

Pour les couples qui aiment le romantisme, le mariage bohème est celui qui leur convient le mieux. Il s’agit d’un style d’organisation nature, frais et poétique. Il se démarque par une ambiance riche en couleur et textures variées qui donnent aux futurs mariés de multiples possibilités de décoration. Ce thème fait intervenir plusieurs éléments de décoration tels que les cristaux, les bougies, les fleurs et bien d’autres.

Décoration d’un mariage de type Oriental

Si vous avez opté pour ce thème, alors vous devez savoir qu’il se distingue par des couleurs chaudes et un style empreint d’authenticité. Les multiples couleurs permettent de créer une ambiance chaleureuse dans un décor passion qui met à l’honneur les artifices de la culture orientale.

Les couleurs or et argent qui caractérisent l’élégance et la sophistication représentent une des particularités du mariage oriental. Elles permettent de réaliser une décoration traditionnelle qui s’harmonise parfaitement avec des accessoires et artifices modernes.

Décoration d’un mariage de type Occidental

Il faut savoir qu’une décoration réussie est celle qui prend en compte les origines du couple mais qui doit surtout refléter leur image. Il faut par conséquent choisir les accessoires adéquats afin de sublimer le jour J.

Cela est vrai aussi bien pour le mariage civil, la cérémonie religieuse, le vin d’honneur et la réception finale. Quel que soit le thème choisi, il va définir les options de décoration des tables de mariage et également celles de la salle de mariage.

De façon générale, la décoration des différents endroits identifiés pour la célébration de votre mariage va dépendre du thème que vous avez retenu. Qu’il s’agisse de la décoration des chaises de mariage, des tables de mariage, de la décoration des salles ainsi que le choix des fleurs et autres accessoires, tout est lié à la thématique du mariage.

Vous devez savoir qu’il n’existe pas de décoration typique, chaque couple va juste se servir du canevas donné sur le site par les spécialistes pour réaliser une décoration qui répond à leurs attentes.