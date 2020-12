Comment fumer avec une cigarette électronique ?

De nos jours, il n’est pas rare de voir quelqu’un vapoter dans l’épicerie, au parc ou même sur le lieu de travail. Vous pouvez commencer quand vous voyez la « fumée » dans ces lieux publics, mais de nombreuses municipalités autorisent la vape à fumer à l’intérieur, du moins pour l’instant.

Cependant, la légalité n’est pas nécessairement une mesure de sécurité, et vous vous êtes peut-être demandé si vous devriez vous inquiéter de respirer dans les nuages épais de vapeur exhalés par les utilisateurs de vape. Y a-t-il des produits chimiques présents dans la vape d’occasion « fumée » ? Comment peuvent-ils avoir un impact potentiel sur la santé de vous et de vos enfants ?

En quoi le vapotage est-il différent de fumer des cigarettes ?

Les Vapes, aussi appelées cigarettes électroniques, ont été introduites pour la première fois aux consommateurs comme alternative au tabac au début des années 2000. Les fabricants ont commercialisé le produit aux fumeurs comme moyen d’inhaler la nicotine sans le goudron cancérigène et d’autres produits chimiques nocifs présents dans les cigarettes de tabac. Depuis lors, le vapotage est devenu une tendance en soi.

Vaping est un industrie de plusieurs milliards de dollars, et il existe une grande variété de différents vapes et liquides vapeurs sur le marché aujourd’hui. Les experts américains en santé publique ne sont pas d’accord sur la sécurité globale du vapotage, surtout quand il s’agit de l’utilisation de vapes chez les élèves du secondaire, avec qui la tendance est particulièrement populaire. Certains soutiennent que les vapes aident à réduire le tabagisme chez les élèves du secondaire, tandis que d’autres craignent que le vapotage puisse inciter les jeunes à passer à la cigarette traditionnelle.

Qu’ est-ce que le vaping ?

Les vapeurs, courtes pour les « vaporisateurs », sont disponibles dans toutes les formes et tailles. Certains sont plus petits et peuvent ressembler à des cigarettes traditionnelles ou à des périphériques de stockage USB. D’autres sont plus grands et peuvent ressembler plus à un projet scientifique qu’à un appareil à fumer. Malgré les différences d’apparence, la technologie derrière la plupart des vapes est relativement similaire. La plupart des appareils sont alimentés par une batterie rechargeable qui est utilisée pour chauffer le liquide vapoteur, en le transformant en aérosol que les vapeurs inspirez.

Les liquides vapeurs, aussi appelés jus d’e-jus ou jus de vape, sont proposés dans une large gamme de saveurs — dont beaucoup peuvent ressembler à des desserts, des fruits ou des bonbons — et contiennent des niveaux variables de nicotine. Certains peuvent même ne pas contenir de nicotine du tout. Ces liquides sont généralement constitués de propylène glycol et de glycérine végétale pour vaporiser la nicotine. Les deux composés sont généralement reconnus comme sans danger pour la consommation en petites quantités, bien que le contact avec eux puisse irriter la peau, les yeux ou le système respiratoire.

Les défenseurs du vapotage font de la vaporisation une solution de rechange sécuritaire au tabagisme traditionnel pour trois raisons :

Il n’y a pas de combustion ou de brûlure dans le vapotage, ce qui signifie que les personnes qui vapotent la « fumée » sont exemptes de nombreux agents cancérigènes présents dans la fumée de cigarette.

Les vapes ne créent pas le goudron nocif qui rend les cigarettes aussi dangereuses pour la santé publique.

Les liquides Vape peuvent ne pas contenir la large gamme de produits chimiques dangereux présents dans les cigarettes.

Pour ces raisons invoquées par les défenseurs et les fabricants de vape, beaucoup de gens se sentent à l’aise dans des situations où il serait strictement interdit de fumer des cigarettes, comme à l’intérieur des bâtiments publics et à proximité d’autres personnes. Cependant, l’exposition d’occasion aux aérosols vapeurs peut ne pas être aussi inoffensive que vous pensez.

La « fumée » d’occasion est-elle nocive ?

Si vous avez déjà été autour de quelqu’un pendant qu’ils vapotent, vous avez sans doute remarqué les gros nuages de vapeur qu’ils expirent. Bien que certains puissent l’appeler comme de la fumée secondaire par habitude, ce nuage souvent sucré est en fait une vapeur. Cette vapeur peut sentir mieux que la fumée de cigarette et ne pas rester dans l’air ou sur les vêtements et les meubles aussi longtemps, mais est-ce vraiment aussi inoffensif que les fabricants de vapeurs et de vapeurs auriez-vous cru ?

L’ une des principales sources de fumée secondaire des cigarettes est la fumée latérale, la fumée qui dérive du bout d’un cigarette et n’est pas inhalé par le fumeur. Heureusement, les cigarettes électroniques n’émettent pas de vapeur lorsqu’elles ne sont pas utilisées. De plus, des études ont montré que l’exposition secondaire à ces vapeurs n’est pas aussi nocive que l’exposition secondaire à la fumée de cigarette. Cependant, cela ne signifie pas que les vapeurs de cigarettes électroniques sont complètement exemptes de substances toxiques (Goniewicz, et. al, 2013).

Lorsqu’ ils sont utilisés, les vapes peuvent émettre des quantités importantes de nicotine dans l’air, mais pas toujours autant que les cigarettes traditionnelles. Cependant, les niveaux de nicotine dans les vapeurs d’occasion provenant des cigarettes électroniques sont suffisamment élevés pour provoquer une exposition involontaire potentielle à la nicotine à des non-vapeurs dans la même pièce (Czogala, et. al., 2014). De plus, un examen des études de vaporisation de 2014 a révélé que les aérosols exhalés par les vapeurs peuvent contenir du formaldéhyde, de l’acétone, des métaux lourds et des composés organiques volatils.

Selon l’Environmental Protection Agency, les symptômes potentiels d’exposition à des aérosols de vapotage d’occasion peuvent être similaires à symptômes d’exposition à des polluants atmosphériques et peuvent inclure :

Toux ou respiration sifflante

Les infections respiratoires

Inflammation dans la gorge

Fonction pulmonaire réduite

Asthme aggravé et symptômes d’allergie

Vapeur d’occasion et qualité de l’air intérieur

La « fumée » de la Vape peut ne pas être aussi nocive que la fumée des cigarettes traditionnelles, mais elle est loin d’être saine. Une étude de 2014 a révélé que la vapeur émise par les cigarettes électroniques contient des émissions qui peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de l’air intérieur. L’étude a révélé que les aérosols vapeurs peuvent contenir de la nicotine, de l’aluminium et des particules (particules inhalables qui peuvent irriter le système respiratoire et causer des problèmes de santé) qui peuvent avoir une incidence sur la santé des personnes exposées à la vapeur d’occasion des cigarettes électroniques. Bien que certains polluants provenant des vapeurs et de la fumée puissent être filtrés à l’aide d’un purificateur d’air, la meilleure façon de maintenir la qualité de votre air intérieur est de garder tous les vapeurs à l’extérieur.

Vapage espaces publics : Politiques et interdictions

Lorsque les vapes sont arrivées sur le marché, elles étaient largement non réglementées et le vapotage était autorisé dans de nombreux espaces publics où il était interdit de fumer des cigarettes. Ces dernières années, le gouvernement fédéral et les gouvernements des États ont pris des mesures pour protéger le public contre l’exposition involontaire à des aérosols vapoteurs potentiellement nocifs. Selon la CDC, un nombre croissant d’États et de municipalités modifient les interdictions de fumer dans les lieux publics pour y inclure le vapotage, quelle que soit la teneur en nicotine. Il est probable qu’un plus grand nombre de gouvernements des États et des collectivités locales suivront la même voie tant que le public continuera d’être préoccupé par l’exposition au vapotage d’occasion (Mello, et. al, 2016).

Les parents devraient-ils s’inquiéter de l’exposition de leurs enfants à la fumée secondaire ?

Selon un récent sondage de l’American Lung Association, la majorité des adultes américains :

Pensez que les aérosols vapeurs ne sont pas nocifs pour les enfants ou

Je ne sais pas si ce La vapeur d’occasion est potentiellement nocive.

Malheureusement, cela signifie que de nombreux parents ne reconnaissent pas l’importance de protéger leurs enfants contre l’exposition aux aérosols vapeurs d’occasion. Selon le chirurgien général, les aérosols vapeurs peuvent exposer les enfants à des polluants atmosphériques nocifs avec qui ils n’entrent normalement pas en contact.

Les enfants sont plus sensibles aux effets sur la santé associés à l’inhalation de polluants atmosphériques en raison du développement de leurs systèmes respiratoires et de leur faible poids corporel. De plus, la nicotine est toxique pour les nourrissons et les enfants, et l’exposition à la nicotine peut avoir des effets néfastes sur la santé, notamment une altération du développement cérébral et pulmonaire.

Bien qu’il ne soit pas possible d’empêcher votre enfant d’entrer en contact avec la « fumée » d’occasion provenant des vapes, vous pouvez lui apprendre à se tenir à l’écart des nuages de vapeur comme ils fument d’occasion des cigarettes. Si possible, ils devraient éviter d’être dans des espaces clos avec quelqu’un qui vapote, tout comme ils éviteraient de se trouver dans un espace clos avec quelqu’un qui fume des cigarettes.

La vapeur des e-cigarettes peut contenir moins de substances cancérigènes nocives que la fumée de cigarette, mais cela ne signifie pas qu’elle est complètement inoffensive. En règle générale, moins vous respirez les polluants atmosphériques, mieux c’est. En gardant votre maison exempte de toute fumée secondaire, vous pouvez aider à améliorer la qualité de l’air que vous et votre famille respirez.

