Comment choisir son masque pour cheveux ?

Le masque pour cheveux est le soin cocooning des cheveux. Il a des propriétés nourrissantes, hydratantes, purifiantes et réparatrices. Le masque de cheveux a plusieurs aspects et peut s’adapter en conséquence à n’importe quel type de cheveux. Parmi la multitude de masques de cheveux disponibles sur le marché, certaines personnes éprouvent assez de difficultés à faire leur choix. Quels sont les critères à prendre en considération alors lors du choix d’un masque pour cheveux ? Comment opter pour le bon masque pour vos cheveux ?

Le masque pour les cheveux secs, endommagés ou cassants

Un tel masque doit être assez riche en huiles et aussi en beurres végétaux. Ainsi, ce masque va bien nourrir la fibre de vos cheveux. Cette catégorie de masque pour cheveux dispose aussi d’autres facteurs qui adoucissent vos cheveux telle la lécithine de soja. La lécithine fera en sorte que vos cheveux ne soient pas trop rudes au toucher. Elle fera également en sorte que vos cheveux puissent se séparer assez facilement. Ce qui sous-entend qu’avec la lécithine, vos cheveux ne resteront pas tout le temps collés.

Lorsque vous avez des cheveux qui sont secs, endommagés ou encore cassés, vous pouvez opter pour l’un des trois types de masques ci-après. Il s’agit du masque Klorane, du masque Vichy et du masque réparateur Luxéol. Le masque Klorane hydrate vos cheveux qui sont secs en faisant usage du beurre de mangue. C’est un masque qui est riche en vitamine E et aussi en géraniol. Ce masque vous permet d’éviter que vos cheveux se cassent et participe aussi à leur tonification.

Le masque Vichy quant à lui, vous permet de redonner de l’éclat à vos cheveux. Aussi, ce masque rend vos cheveux très souples et leur procure beaucoup de force. Quant au masque Luxéol, il faut juste retenir qu’il est riche en kératine, en beurre de karité et aussi en provitamine B5. Ce masque vous permet de nourrir vos cheveux secs et s’occupe aussi de la réparation de ces derniers.

Le masque pour les cheveux colorés

Ce type de masque dispose des éléments qui sont de nature à diminuer ou encore à empêcher l’oxydation d’autres substances chimiques. Ce qui fait d’ailleurs que la couleur ne s’affadit pas, de même que la silicone ou encore les substances végétales qui viennent du citron ou du vinaigre. Les différents constituants de ce type de masque visent à rendre très intéressante la coloration des cheveux. Dans cette même lignée, on distingue le masque Okara Color. Ce type de masque s’occupe de l’hydratation et de la réparation de vos cheveux entre temps opposés aux couleurs agressives. Dans ce masque Okara, il existe une substance qui s’occupe de la réparation de vos cheveux tandis et une autre substance qui s’occupe du renforcement des différentes colorations de vos cheveux.

Le masque pour les cheveux bouclés

Ce type de masque hydrate assez bien. C’est un masque qui nourrit très bien vos cheveux. Cependant, ce masque n’a pas la capacité de rendre vos cheveux bien lourds comme vous pouvez le désirer parfois. Il existe dans cette catégorie, le masque Weleda. Il s’agit d’un type de masque qui s’occupe de la réhydratation de vos cheveux secs sans toutefois les alourdir. Pour le faire, le masque Weleda fait une association du beurre de karité et des huiles végétales. Cela fortifie vos cheveux et les rend plus flexibles et plus lumineux.