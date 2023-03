Depuis plus d’un siècle, les Galeries Lafayette opèrent sur le plan commercial. Chaque année, l’enseigne revoit à la baisse tous les prix des produits qu’elle met à la disposition de ses clients. La période des réductions est souvent appelée 3J Galeries Lafayette. À travers ce qui suit, vous trouverez beaucoup d’informations sur les 3 jours de shopping aux Galeries Lafayette.

Pour ne pas rater l’occasion des 3 jours de shopping aux Galeries Lafayette, il importe de connaître avant tout les dates de réduction. Alors, les 3 J Galeries Lafayette ont lieu deux fois dans l’année.

La première période commence mars et prend fin en avril. Durant ce moment, les articles connaissent une réduction de 30 %. Il s’agit des produits de mode, de maison, etc. La deuxième période se déroule en octobre. De façon précise, cette session démarre en octobre et s’achèvera en novembre. Concernant cette deuxième période, les réductions peuvent être de 40 % et même de 50 %.

Quels articles de la mode acheter lors des 3 jours de shopping aux Galeries Lafayette

Pendant les 3 jours aux Galeries Lafayette, vous avez la liberté de choisir tous les produits de la mode que vous voulez. Comprenez qu’il s’agit des vêtements pour homme, femme et enfant. C’est également le cas des chaussures et des pull-overs. Les femmes peuvent acheter des robes, les tee-shirts et les bottines de la marque Eulalie.

Le soutien-gorge PASSIONATA peut être acheté avec 30 % de réduction durant la période des soldes. Retenez que les sacs à main à usage double de la marque Addison GUESS sont aussi vendus au meilleur prix. En parlant toujours de la mode, les articles de beauté sont laissés aux acheteurs à un tarif alléchant.

Existe-t-il d’autres produits à acheter durant ces 3 jours ?

En dehors des articles de mode, vous avez la possibilité d’acheter d’autres produits durant les 3 jours de shopping aux Galeries Lafayette. Il s’agit essentiellement des articles de maison. En guise d’exemple, vous pouvez acheter la machine Nespresso PIXIE Gris MAGIMIX avec 30 % de réduction sur son prix normal.

La Bougie Camelia DURANCE connaît également la même réduction. Pour ce qui concerne la Cocotte ovale STAUB, les Galeries Lafayette vous la vendent avec un taux de réduction qui s’élève à 40 %. C’est le même bénéfice que vous réaliserez lorsque vous comptez faire l’achat d’une valise trolley cabine DESLEY. D’autres produits de maison sont laissés à un prix dérisoire.

Pourquoi ne pas rater l’occasion des 3 jours de shopping aux Galeries Lafayette ?

Plusieurs raisons peuvent vous amener à ne pas rater l’occasion des 3 jours de shopping aux Galeries Lafayette. La toute première est bien évidemment la réalisation des profits. Tel indiqué en haut, les 3 J Galeries Lafayette sont empreints de réductions. Ce qui signifie que vous achèterez des articles à un tarif attractif. En clair, vous pouvez seulement payer la moitié du prix normal d’un produit afin d’avoir ce dernier.

Si vous désirez effectuer des achats d’articles de grandes marques, vous pouvez choisir la période des 3 jours de shopping aux Galeries Lafayette. Normalement tous les rayons sont pris en compte. Ceux qui souhaitent équiper leur maison peuvent également profiter de ce moment de réduction de prix. Au cas où vous ne disposeriez pas d’un budget important pour acheter certains produits, c’est le lieu de profiter des 3 J Galeries Lafayette.