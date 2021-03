Comment choisir un bijou ?

Vous ne savez pas quel bijou choisir ? Si vous n’êtes pas sûr du choix de la bague, du collier, de la boucle d’oreille ou du bracelet, lisez ces neuf conseils : ils vous aideront à choisir le bijou idéal pour votre occasion ♦

Dites la vérité : Combien de fois le matin mettez-vous sur le collier habituel qui « est si bon à propos de tout » ? Ou toujours la même bague ? Sans oublier les boucles d’oreilles : elles doivent être coordonnées avec la forme du visage ainsi qu’avec les vêtements. Les bijoux sont très différents les uns des autres et avant de porter ou d’acheter un (ou de le donner), il est bon d’avoir les idées claires. Voici 9 étapes pour décider comment et quoi choisir. Prenez note ! Matilde de Bounvilles

A découvrir également : Qu’est-ce que le spa nordique ?

1 Déterminez ce que vous voulez obtenir du bijou. Diana Zhang, Un anno à Cina : Hiver, indossato Tu le veux au centre de la scène ? Soumettez -vous de recevoir des compliments ? Ou devrait-il être un accessoire presque invisible qui accompagne le regard, mais sans concentrer l’attention ? Dans le premier cas, par exemple, un collier surdimensionné doit être vu. Ou très grandes boucles d’oreilles : cercle ou pendentifs. Mais attention : le collier et les boucles d’oreilles peuvent être améliorés, mais ils risquent également d’exposer un aspect de votre corps.

A découvrir également : Thalasso à Marseille : pourquoi s’y rendre ?

2 Chaque bijou est un message aux autres. Collier inversé, indossato Chaque bijou a donc le bon moment pour être porté. Par exemple, un tour de cou surdimensionné peut être amusant pour une soirée en ville avec des amis ou des partenaires, mais il n’a pas l’air bon pour le bureau ou un rendez-vous d’affaires à moins que votre bureau ne soit particulièrement tolérant ou peuplé par des gens créatifs qui aiment enfreindre les règles. En général, sur les lieux de travail sont plus appréciés par le peu regarder, bijoux traditionnels, le mieux si c’est la bague de mariée ou de fiançailles.

3 Si vous avez besoin d’acheter un bijou, pensez à combien de temps il devrait durer. Collezione Glober, ciondolo La robustesse et la qualité de la fabrication et le matériau n’est pas toujours le même et peut déterminer le nombre de fois que vous le portez. Un bijouet qui coûte quelques dizaines d’euros ne gardera guère de brillance et sera déformé par usage, sauf si vous le gardez fermé dans un tiroir. Mais, en même temps, une gemme très précieuse ne doit pas être portée continuellement, car les pierres et le métal s’usent ou se grattent.

4 Combien voulez-vous dépenser ? Marco Bicego, anello avec fili d’oro a 18 carati ritorti e tessuti a mano Ce n’est pas une question triviale : souvent ceux qui vont dans un magasin de bijoux n’ont aucune idée de combien d’argent est nécessaire ou combien ils sont prêts à payer. Résultat : L’acheteur sort du magasin avec quelque chose de différent de ce qu’il avait imaginé. Avant de monter sur un bijou, jetez un oeil autour d’Internet et obtenez une idée. Peut-être parcourir les pages de Gioiellis.com.

5 Avant de l’acheter, il serait bon d’essayer des bijoux. Gioielleria di Ponte Vecchio, une Firenze Il est difficile pour un bijoutier, sauf si c’est fou, pour vous louer des colliers et des boucles d’oreilles. Mais au moins dans le magasin ne soyez pas pressé et demandez à porter ce que vous aimez. Regardez attentivement le miroir, calmement, et imaginez porter d’autres costumes que ceux que vous avez à ce moment-là.

6 Bijoux faits à la main ou des produits de série, tels que ceux des grandes marques ? Collana avec pendente Il y a des avantages et des inconvénients. Bijoux artisanaux pour être de grande qualité nécessite plus d’heures de travail et, par conséquent, sont plus chers pour les mêmes matériaux utilisés. D’un autre côté, ils peuvent être plus originaux. D’autre part, si ce n’est pas une grande maison de bijoux, il y a un risque de découvrir une imperfection après les avoir achetées. Les bijoux fabriqués en série, au contraire, ont un prix plus bas et un standard homogène : pas de surprises. Ils sont également plus simples à revendre. Mais, bien sûr, beaucoup moins original.

7 Quel métal est le meilleur pour vous ? Rebecca, collana Melrose 10 en bronzo dorato. Prezzo : 139 euro Avant d’acheter, essayez l’effet sur la peau d’argent et d’or dans ses différentes couleurs. Demandez également quel alliage métallique est l’argent ou l’or combiné : ils peuvent causer des allergies à ceux qui ont la peau sensible. Malheureusement, les bijoux en or pur, 24 carats, sont très rares, ainsi que très fragiles.

8 Choisissez un style homogène pour vos bijoux : Vhernier, anello Fuseau in oro giallo pense qu’après l’avoir acheté, le nouveau bijou devra vivre avec ceux que vous avez déjà dans le tiroir. Mieux vaut trouver un design qui peut vous accompagner avec d’autres pièces de votre collection.

9 N’essayez pas d’économiser de l’argent : Roberto Demeglio, bracciale marrone e oro rosa un bijou est aussi un investissement qui permettra de conserver ou de réévaluer au fil du temps. Mais seulement si elle est de qualité : le poids, la valeur des pierres usagées et l’usinage doivent être soigneusement évalués. Bien que l’aspect le plus important soit un autre : il devrait plaire à ceux qui le portent…

Collier en platino avec diamanti erubini

Avant d’acheter, essayez l’effet sur la peau d’argent et d’or dans ses différentes couleurs. Demandez également quel alliage métallique est l’argent ou l’or combiné : ils peuvent causer des allergies à ceux qui ont la peau sensible. Malheureusement, les bijoux en or pur, 24 carats, sont très rares, ainsi que très fragiles.

8 Choisissez un style homogène pour vos bijoux : Vhernier, anello Fuseau in oro giallo pense qu’après l’avoir acheté, le nouveau bijou devra vivre avec ceux que vous avez déjà dans le tiroir. Mieux vaut trouver un design qui peut vous accompagner avec d’autres pièces de votre collection.

9 N’essayez pas d’économiser de l’argent : Roberto Demeglio, bracciale marrone e oro rosa un bijou est aussi un investissement qui permettra de conserver ou de réévaluer au fil du temps. Mais seulement si elle est de qualité : le poids, la valeur des pierres usagées et l’usinage doivent être soigneusement évalués. Bien que l’aspect le plus important soit un autre : il devrait plaire à ceux qui le portent…

Collier en platino avec diamanti