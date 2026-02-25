Les points à limiter dans une clause de non-concurrence lors d’une vente de fonds de commerce

Rien ne sert d’empiler les interdits si la clause de non-concurrence n’est pas taillée sur mesure. Chaque mot compte, chaque limite pèse, et le juge veille. Dans le tumulte d’une vente de fonds de commerce, mal calibrer ce dispositif expose à l’annulation, voire à la paralysie du vendeur ou de l’acheteur. Voici ce qu’il faut garder à l’esprit avant de signer.

Conditions de validité d’une clause de non-concurrence

Pour tenir la route, une clause qui restreint la concurrence doit viser à protéger des intérêts légitimes. Elle ne peut s’appliquer sans bornes, ni dans le temps, ni dans l’espace. C’est le juge, non la loi, qui fixe les frontières : chaque dossier, chaque secteur a ses spécificités.

Petite exception tout de même : pour les agents commerciaux, la règle s’impose plus strictement. Ici, la clause ne doit pas dépasser deux ans après la fin du contrat, cibler une zone précise et, si besoin, être limitée à la clientèle ou aux produits pour lesquels l’agent intervenait.

Dans la pratique, la proportionnalité reste la clef. Les tribunaux s’assurent que la clause n’offre pas un avantage démesuré à l’acheteur ou au franchiseur. Elle doit répondre à une nécessité concrète : préserver la valeur du fonds, empêcher une concurrence déloyale, mais sans jamais annihiler la liberté de travailler de l’exploitant sortant. Tout abus, toute tentative d’expropriation totale du vendeur de ses clients et de son métier, mène tout droit à la nullité.

La clause doit donc se limiter à restreindre, pas à interdire purement et simplement toute activité professionnelle. Par exemple, priver un ancien franchisé de l’ensemble de ses clients et l’empêcher d’exercer son métier relèverait de l’excès.

Autre exigence : la durée et l’étendue géographique. On ne peut pas imposer à un vendeur de ne plus travailler dans tout le pays, indéfiniment. Généralement, la clause précise un périmètre raisonnable, une ville, une région, ou quelques kilomètres à vol d’oiseau, et une période de restriction déterminée.

Si l’une de ces conditions fait défaut, le tribunal peut balayer la clause d’un revers de main.

Nuançons : dans le domaine commercial, contrairement au droit du travail, il n’est pas obligatoire de prévoir une indemnité pour compenser la restriction imposée au vendeur ou au franchisé.

Définir le contenu d’une clause de non-concurrence

Dans le respect des balises légales, les parties gardent la main pour fixer la portée exacte des engagements de non-concurrence. Le but reste clair : empêcher l’exerçant sortant de nuire à la viabilité de l’activité transmise, sur une période et dans un périmètre définis.

La liberté de rédaction ne doit jamais conduire à l’imprécision. Dès qu’un litige survient, les juges interprètent la clause au plus près de sa lettre et de l’intention commune des signataires. Moins elle est détaillée, plus l’interprétation judiciaire s’invite.

Un cas tranché par les tribunaux illustre ce point : un fabricant de pantalons pour hommes s’était engagé à ne pas produire de pantalons pour femmes. Or, la vente de pantalons pour hommes à une clientèle féminine n’était pas visée, nuance décisive, qui a permis au fabricant de continuer à vendre à cette catégorie de clients.

Pour éviter les ambiguïtés, il est recommandé de spécifier clairement les activités interdites ou, à défaut, le secteur concerné. Pourtant, de nombreuses clauses se contentent d’interdire l’exploitation d’une « activité similaire » ou d’un « fonds de même genre ». Ces formules génériques laissent la porte ouverte à l’appréciation du juge en cas de contestation.

Pour illustrer, deux situations : la vente d’articles de papeterie à usage professionnel et celle de papeterie de détail ont été jugées similaires. En revanche, produire du pain industriellement et le vendre en gros n’est pas assimilé à la gestion d’une boulangerie artisanale vendant au détail.

Il importe également de bien préciser les formes d’intervention proscrites : gestion directe, participation indirecte, conseil, etc. Trop souvent, la clause se limite à prohiber toute contribution « de quelque manière que ce soit ». Les magistrats doivent alors démêler l’intention réelle des parties.

Un exemple marquant : un fournisseur non impliqué dans un fonds concurrent pouvait, selon le juge, exercer une activité de représentation ou de vente, voire s’associer à un exploitant de fonds concurrent. À l’inverse, un vendeur de fonds ne pouvait, même indirectement, reprendre la tête du même établissement.

Bénéficiaires et débiteurs de l’obligation de non-concurrence

Qui profite d’une telle clause ? L’acheteur du fonds, le cessionnaire de parts sociales, le franchiseur, selon le contexte. C’est à leur profit que la restriction s’applique, et eux seuls peuvent en réclamer l’exécution.

La transmission de cette protection ne s’arrête pas là. En cas de décès de l’acheteur, ses héritiers héritent du droit d’exiger le respect de la clause. Si la loi le prévoit, le sous-acquéreur peut aussi en bénéficier.

À l’inverse, c’est le vendeur, le franchisé, l’agent commercial, ou encore l’ancien dirigeant, qui doit s’y plier. Si le débiteur décède, ses héritiers prennent le relais et doivent s’y conformer, à moins que la clause ne concerne une société : dans ce cas, la personnalité morale fait écran, et les dirigeants ou salariés ne sont pas automatiquement concernés.

Sanctions en cas de non-respect d’une clause de non-concurrence

Celui qui transgresse la clause de non-concurrence s’expose à une sanction financière. Les contrats prévoient généralement des dommages et intérêts au profit du bénéficiaire lésé. Mais ce n’est pas tout : le juge peut également ordonner la cessation immédiate de l’activité illicite, sous astreinte si besoin.

Le grand avantage pour l’acheteur ou le franchiseur ? Inutile de démontrer une faute ou une manœuvre déloyale. Il suffit de prouver que le débiteur exerce une activité pourtant interdite par la clause pour enclencher la mécanique des sanctions.

