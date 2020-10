Assurance automobile pour les jeunes conducteurs : que choisir ?

établissement d’une police d’assurance distincte pour les conducteurs adolescents comporte deux avantages importantsBien que la plupart des parents choisissent simplement d’ajouter leurs conducteurs adolescents au régime d’assurance familiale, ce n’est peut-être pas la meilleure stratégie. Au lieu de cela, vous devriez obtenir à votre adolescent un régime d’assurance distinct dès qu’il a obtenu son permis — c’est notre conseil d’initié. *Veuillez noter que nous sommes sous licence dans les états suivants : DE, IN, MD, NY, PA, TN, VA et WV. L’ : l’un pour les parents et l’autre pour le nouveau conducteur adolescent. Vérifiez-le :

Vous protégerez vos primes d’assurance auto santé contre la possibilité d’un supplément causé par votre adolescent dans un accident ou l’obtention d’un billet.

Ils seront dans une bonne position quand ils doivent obtenir leur propre plan , comme lorsqu'ils déménagent de votre maison.

Obtenez la stratégie d’initié sur la raison pour laquelle l’établissement d’une assurance distincte pour les adolescents est le meilleur pari à long terme — pour vous deux. De plus, vous obtiendrez également le scoop sur ce que chaque régime d’assurance pour adolescents doit inclure.

Navigation de l’assurance pour les adolescents

À l’adolescence, obtenir votre permis de conduire est un frisson. À bien des égards, c’est le premier grand pas vers l’âge adulte. Avec elle, cependant, vient la première incursion dans le monde complexe de l’assurance automobile.

En général, si un adolescent possède sa propre voiture, il aura besoin de son propre régime d’assurance — même si certaines compagnies autorisent l’ajout de la voiture de l’adolescent à la police des parents, pourvu qu’ils habitent à la même adresse.

Toutefois, si un adolescent vit à la maison et utilise la voiture de ses parents, il a la possibilité de continuer à souscrire au régime d’assurance de ses parents, en tant que conducteur titulaire d’un permis distinct. Garder vos enfants dans le régime d’assurance familiale sera moins cher tout de suite, mais peut être considérablement plus cher en fin de compte. De plus, le plan de votre fils ou de votre fille peut bénéficier d’un rabais sur le forfait avec Unruh Assurance.

Allons ventiler les avantages de l’assurance automobile séparée pour les adolescents.

Pourquoi obtenir votre adolescent sa propre politique : il vous aide

Les conducteurs neufs sont plus chers à assurer parce qu’ils sont nouveaux à la conduite — et donc plus susceptibles d’avoir des accidents ou d’obtenir des billets. Si vous avez un conducteur adolescent dans votre police familiale et qu’il se trouve dans un accident, tous les autres membres de la police peuvent voir leurs tarifs monter en flèche , eux aussi.

Pensez-y comme ceci : vous avez conduit en toute sécurité pendant des années, et vous bénéficiez de primes favorables en conséquence, pourtant un ou deux accidents de votre adolescent peut annuler toutes ces années de votre bonne conduite. Bien que l’accident soit lié au dossier de conduite de votre adolescent, votre police d’assurance a effectué le paiement. Donc, vous et tous les autres participants au plan verrez leurs primes monter en flèche.

Nous avons vu un conducteur inexpérimenté faire sauter les tarifs familiaux pour quatre ou cinq personnes. Payer une prime d’assurance élevée est assez mauvais — pas plus que cela est misérable. C’est la première grande raison d’obtenir une assurance auto séparée pour les adolescents est si important.

Apprenez-en davantage sur l’incidence des accidents sur les taux d’assurance.

Pourquoi obtenir votre adolescent leur propre politique : il les aide

En tant que parent, vous feriez n’importe quoi pour aider votre enfant à réussir — même payer des primes d’assurance automobile pour adolescents incroyables.

Cependant, en plus de vous aider à protéger votre taux d’assurance, le fait d’obtenir votre fils ou votre fille leur propre assurance les prépare à réussir.

La meilleure stratégie est de mettre en place un régime d’assurance auto solo pour eux dès qu’ils ont leur permis. Cela leur donne leur premier taux pendant que leur dossier est propre . De cette façon, ils seront déjà couverts lorsqu’ils veulent acheter leur propre voiture ou sortir de la maison.

Ne pas le faire peut les mettre en place pour des primes très coûteuses — ou l’incapacité de trouver une bonne couverture du tout. Bien que les problèmes d’un jeune conducteur puissent avoir une incidence sur la , les incidents sont liés carrément au dossier de conduite individuel. Si un jeune conducteur a un dossier terni lorsqu’il va obtenir sa propre assurance (comme c’est le cas, séparément du régime d’assurance de sa famille), il constatera que beaucoup d’entreprises ne les rédigeront pas du tout — et celles qu’on leur offre peuvent coûter cher. L’établissement de leur propre régime d’assurance les protège de cette possibilité parce qu’ils n’auront probablement pas besoin de chercher une nouvelle assurance à l’avenir.

Du côté positif, s’ils se révèlent être de nouveaux conducteurs sûrs, ils jetteront déjà les bases d’une vie d’économies sur l’assurance automobile.

Importance du pardon d’accident pour l’assurance automobile pour adolescents

Rien ne fait monter les taux d’assurance automobile comme les accidents — les billets de circulation et d’excès de vitesse n’aident pas non plus, mais ils ne se rapprochent même pas.

Comme nous l’avons mentionné, comme ils sont nouveaux dans la conduite, les conducteurs adolescents sont beaucoup, beaucoup plus susceptibles de se retrouver dans un garde-boue ou un autre type d’accident.

Une autre stratégie que nous recommandons chez Unruh Insurance est que les jeunes conducteurs suivent des cours de formation en sécurité. Non seulement cela aide les jeunes à acquérir des habiletés de conduite défensive cruciales, mais cela peut aussi conduire à une réduction sur les primes d’assurance.

C’ est pourquoi il est EXTRÊMEMENT important que votre forfait jeune conducteur inclue toutes les réductions autorisées. Les conducteurs pour la première fois peuvent bénéficier d’un rabais sur les conducteurs en toute sécurité lorsque vous travaillez avec la bonne entreprise. Cela garantit que le jeune conducteur reçoit la meilleure prime possible.

