Quelle formation pour devenir esthéticienne ?

Les établissements comme un salon de coiffure, un institut de beauté et un spa sont généralement tenus par des esthéticiennes. Ce sont des professionnels spécialistes des soins de visage, de corps et aussi de manucure ou encore de pédicure. Pour avoir la maîtrise de ces différentes pratiques, l’esthéticienne doit faire preuve de compétence. Cela passe en partie par le suivi d’une certaine formation. Dans cet article nous verrons quelle formation permet de devenir esthéticienne.

La formation initiale

C’est la formation au cours de laquelle on apprend les éléments fondamentaux pour devenir esthéticienne. Ainsi lorsque vous cliquez ici pour découvrir des formations pour devenir esthéticienne, vous vous rendez tout de suite compte que la formation initiale débouche sur deux différents diplômes. Tout d’abord, il y a le CAP esthétique qui se fait en 2 ans. Il permet par exemple de maîtriser les soins de visage, l’épilation, le maquillage et la manucure. Ensuite on a le brevet professionnel esthétique-cosmétique-parfumerie. Il est la continuité du CAP esthétique et se fait également en 2 ans. Ce brevet peut se faire en alternance ou en continue. Ainsi l’apprenant a la possibilité de pratiquer tout en suivant la théorie. De ce fait, il apprendra rapidement à gérer l’administration d’un établissement de beauté, à accueillir la clientèle et à vendre des produits cosmétiques.

Lire également : Pourquoi recourir aux services et à l’expertise d’un consultant SEO à Paris ?

La formation continue

Après avoir acquis les fondamentaux du métier d’esthéticienne, il est possible de suivre une formation continue. Celle-ci est accessible dès la classe de seconde et conduit au bac pro esthétique-cosmétique-parfumerie. Cette formation est basée sur l’enseignement des techniques esthétiques, des arts appliqués, de la tenue d’un établissement de beauté et de la vente des produits cosmétiques. Pour permettre aux apprenants de partir en voyage et d’exercer où ils voudront, on leur apprendra également des cours de géographie. Ensuite les titulaires de ce bac pro pourront, s’ils le désirent, intégrer le BTS de la même spécialité pour devenir cadre du domaine.

Lire également : À la découverte de l’histoire du marbre