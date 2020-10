Dans quels cas conduire une personne âgée aux urgences ?

Du fait de leur fragilité, les personnes âgées sont régulièrement conduites aux urgences. Certaines études montrent d’ailleurs qu’en France, environ 15% des visites aux urgences concernent des personnes âgées. C’est pourquoi lorsqu’on a en charge un senior, il est important de savoir identifier les symptômes de ses pathologies les plus courantes afin de le conduire aux urgences rapidement. C’est donc pour vous faciliter cette tâche que nous allons dans cet article, vous indiquer quand conduire une personne âgée aux urgences.

Les cas d’urgence les plus courants

Des cas pour lesquels on conduit régulièrement des personnes âgées aux urgences, on a d’abord les accidents et les blessures. Lorsque vous faites face à l’une de ces situations, trouvez un médecin de garde sur ce site en cas d’urgence les week-ends, la nuit ou pendant les jours fériés. Hormis les cas d’accidents et de blessures, on a également les pathologies cardiaques qui sont responsables de près de 15% des visites des personnes âgées aux urgences. Puis on a les effets indésirables et les complications d’un traitement médicamenteux qui sont à l’origine d’environ 12% des cas. Pour finir, on évoquera les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et les douleurs abdominales qui envoient aussi plusieurs personnes âgées aux urgences.

A lire aussi : Peut-on choisir sa fin de vie pour mourir dans la dignité ?

Les cas d’urgence les moins courants

En dehors des cas courants, il y en a d’autres pour lesquels une personne âgée peut être conduite aux urgences. De ceux-ci, on a premièrement les douleurs thoraciques qui annoncent souvent une maladie cardiaque. Aussi, on a les problèmes respiratoires rendant difficile, voire impossible la pratique de sport. Leurs formes les plus sévères se transforment souvent en pneumonie. Puis lorsqu’une personne âgée a une mauvaise hydratation ou présente une insuffisance rénale, elle peut être conduite aux urgences pour une infection urinaire. Dans tous les cas, il faudra être attentif à chacun de ces signes afin de rapidement conduire la personne âgée aux urgences pour une prise en charge efficiente.

A voir aussi : Quelques conseils pour partir tranquillement en voyage après une rupture