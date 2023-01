Assistance administrative après décès : comment ça marche ?

Perdre un proche n’est jamais une chose facile. Toutefois, un décès entraine, plus qu’on ne le croit, de nombreuses démarches administratives. Certaines doivent être effectuées dans les 7 jours après le décès et d’autres peuvent s’étendre sur 1 mois. Avec la peine et la difficulté que cela engendre, les proches n’ont pas forcément la force de le faire d’eux-mêmes. C’est dans cette optique qu’une assistance administrative après décès peut être utile.

Assistance administrative après décès, c’est quoi ?

L’assistance administrative après la mort est une solution d’aide pour les proches de défunts souhaitant déléguer certaines procédures. Il existe divers prestataires qui proposent ce type de service, à l’instar de https://www.sorenir.com/. Certains d’entre eux offrent même des accompagnements personnalisés. Tout dépend de vos besoins : de la rédaction des courriers indispensables aux rendez-vous administratifs. En effet, cela peut paraître simple à envisager, mais lorsque la peine est trop forte, même votre concentration ne sera peut-être plus au top. Pour certains prestataires, proposer des aides à domicile peut être inclus dans l’offre d’assistance. Dans tous les cas, rassurez-vous, ce type de service reste assez accessible. Le prix variera en fonction de vos demandes.

Fonctionnement de l’assistance administrative après décès

Pour trouver le professionnel qui va vous accompagner dans les moments difficiles, vous avez plusieurs possibilités. Entre autres, vous pouvez vous référer à des guides en ligne. Certaines plateformes suggèrent des formules toutes prêtes, tandis que d’autres vous accompagnent de A à Z. Pour ceux qui ne demandent qu’un aide minime, il y a des sites qui proposent juste les coordonnées qu’il vous faudra. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à comparer les offres. Il est même possible de préparer le tout plusieurs jours à l’avance. Le plus simple est de se renseigner sur les procédures à suivre et les prestataires disponibles autour de vous. Chacun a en effet son propre mode de fonctionnement.

