La culotte froufrou, la petite nouvelle à adopter

Qui ne rêve pas d’une jolie culotte indémodable à l’esprit espiègle et audacieux ? La culotte froufrou se refait une beauté et revient au cœur de la tendance. Elle convient à toutes les morphologies et se décline pour tous les goûts. A adopter dès à présent.

La culotte froufrou n’a pas toujours existée. Du moins pas sous la forme qu’on lui connaît. En effet, c’est au début du XXe siècle que le mot « bloomer » fait son apparition : il vient de l’américaine Amelia Bloomer, qui démocratise le pantalon bouffant idéal pour faire de la bicyclette. A cette époque très moquée, aujourd’hui, la culotte bouffante s’est refait une beauté et se modernise en adoptant une forme plus classique.

Bien que la culotte bouffante bloomer, soit toujours adoptée pour les bébés et les enfants, car elle s’avère très pratique au-dessus de la couche et offre une liberté de mouvement à l’enfant en bas âge, elle est devenue une pièce iconique de la collection lingerie féminine.

La culotte fantaisie, qui apporte du pep’s

Comme nous venons de l’indiquer, la culotte bloomer s’est transformée en culotte classique : mais pas si classique que cela. Elle adopte un look champêtre et décomplexée grâce à ses finitions froufrou le long de ses coutures. Et oui, elle apporte confort et a le mérite de vous rendre hyper sexy. D’ailleurs, on la retrouve de plus en plus dans les tiroirs de ces mesdames : bien plus qu’une culotte traditionnelle, elle est devenue une vraie pièce mode. La culotte froufrou les a conquises grâce à son caractère audacieux, frivole et surtout romantique ! Elle accompagne la femme tout au long de la journée, du matin au soir avec une certaine sensualité, une élégance et un côté joyeux, tout en restant discrète.

Pour toutes les morphologies

S’il y a bien une lingerie qui apporte fantaisie, style et confort : c’est la culotte froufrou. Grâce à ses fines coutures et ses finitions, elle ne compresse pas et convient à toutes les morphologies. Cette culotte froufrou s’adaptent aux jolies formes de la femme en les galbant. C’est une culotte très légère qui pourra vous accompagner tout au long de la journée, tout en restant discrète sous les vêtements. Une jolie taille basse qui ne marque pas les formes, mais qui les met en valeur, c’est tout ce qu’on aime.

La culotte froufrou chez Lemahieu

Chez Lemahieu, ils ont décidé de remettre au goût du jour ce classique incontournable au potentiel exceptionnel ! Ils ont développé une gamme de culotte froufrou, et ce, pour tous les goûts. Seigle, océan, blanc ou encore écru, il y en a pour tous les goûts. Ils ont choisi des couleurs épurées, à leur image, et surtout pour toute vous séduire. De la douceur et de la délicatesse dans son dressing, c’est ce que toute femme recherche. Leur culotte froufrou est aussi douce de l’intérieur : elle est fabriquée en coton biologique, afin de respecter au mieux votre peau et votre intimité.

Les petits volants de cette culotte froufrou font un petit clin d’œil aux années 70 : un esprit espiègle et champêtre pour flâner lors d’un brunch à la maison ou tout au long de la journée sous vos vêtements. Pour quel modèle allez-vous craquer ?