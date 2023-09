Les tendances des pantalons pour femme à suivre cette saison

Les pantalons méritent leur part d’attention. Ce sont des pièces maîtresses pour construire un look hors du commun et ceux que l’on voit dans le street style des rues de Paris montrent bien que ce vêtement intemporel est plein de contrastes avec des couleurs tendances qui ne laissent personne indifférent.

Allons à la découverte des tendances des pantalons pour femme à suivre cette saison.

Quels sont les pantalons tendance femmes actuellement ?

On peut dire que les pantalons larges seront une fois de plus la collection de pantalons pour femme, du pantalon cargo au pantalon en cuir, ils prennent de plus en plus de place dans la mode. Bien sûr, les pantalons de tailleur se positionnent comme le basique incontournable du moment, avec des silhouettes larges et fluides.

Les jeans à coupe droite, les jeans taille basse, les jeans en détresse et les jeans évasés seront également à la mode. Les jeans skinny resteront un classique indémodable, mais dans des versions plus amples et plus décontractées.

Dès l’arrivée des beaux jours, les shorts s’effacent au profit des pantalons pirates, aussi bien avec des transparences et des tissus flashy qu’avec des denims amples, du lin ou du cuir.

Pantalon tailleur

Depuis plusieurs saisons, les pantalons tailleur femme gagnent en popularité au sein des tendances, mais pour cette année 2023, plus qu’une tendance, ils sont un must dans toutes les garde-robes.

Vous pouvez créer un look décontracté en l’associant à des t-shirts ou des débardeurs, ou créer un look plus formel pour le bureau avec une veste oversize de la même couleur.

Pantalon cargo

Il ne fait aucun doute que ce style de pantalon revient en force. Après avoir été popularisé il y a plusieurs années par des stars américaines telle que J.Lo, le pantalon cargo femme est de nouveau l’une des pièces de style de rue que l’on voit davantage en 2023 grâce à son confort sans négliger le style, en plus d’être un vêtement non sexué.

Jeans baggy

Les jeans baggy femme sont un autre style populaire dans la rue. Si vous souhaitez obtenir un look décontracté mais branché, ce type de pantalon est fait pour vous.

Il est très important de choisir la bonne taille pour ne pas avoir l’air de se noyer dans le tissu. Choisissez de l’associer à des hauts moulants ou à des corsets pour un look plus équilibré et plus élevé. Inspirez-vous de célébrités comme pour savoir comment les porter.