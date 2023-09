L’ostéopathie contre le stress

Diverses situations du quotidien peuvent présenter des sources de stress. Une réaction normale face à une situation de danger, celui-ci peut devenir un vrai problème lorsqu’on est sujet à un stress chronique.

Ces derniers peuvent avoir diverses conséquences négatives sur le fonctionnement de notre corps. Ils peuvent affecter notre système de digestion et désorganiser son fonctionnement. Ce sont aussi des sources de troubles du sommeil. Dans quelques cas, le stress chronique peut également affecter notre physiologie.

Lire également : Vapoter avis : les avantages et inconvénients de la cigarette électronique

Pour vaincre le stress, les médecins peuvent proposer par exemple la prise d’antidépresseur. Cependant, il existe une solution plus naturelle et qui ne présente aucun effet secondaire : l’ostéopathie.

Les causes les plus fréquentes du stress

Lire également : Quels sont les recours possibles lorsque le secret médical est violé ?

Les conditions de stress varient suivant l’individu et l’âge. Chez l’enfant et l’adolescent, le stress résulte généralement d’un état de choc face à une situation violente ou un conflit. Le cas le plus remarqué est la confrontation au divorce de ses parents. Par contre, pour un adulte, le stress est souvent occasionné par une situation du quotidien : une grande pression au travail, une dépression, …

Un cas de stress chronique peut aussi être lié à une consommation excessive de substances nocives, tels que le tabac, l’alcool ou les drogues. Il peut également se présenter chez un individu souffrant d’un trouble du sommeil ou digestif.

Une étude a démontré que les personnes touchées par un type de stress chronique ont un taux de mortalité plus élevé.

Les personnes les plus touchées par le stress

Chaque personne est confrontée régulièrement à une situation stressante. La réaction d’un individu dépend de plusieurs facteurs, dont les plus importants sont: sa personnalité, la gravité de l’action et sa capacité à analyser. Les personnes présentant plus de risques sont celles qui présentent de l’anxiété et celles qui sont dépressives.

Les situations les plus stressantes sont :

Une pression quotidienne

Un changement brusque et inattendu

Un traumatisme

Ostéopathie et stress, qui sont les personnes concernées ?

En général, une personne ne se tourne pas vers l’ostéopathie pour vaincre le stress. Elle a avant tout choisi les prestations de l’ostéopathe, uniquement pour atténuer les maux d’estomac, les douleurs dans le dos ou autre symptôme qui en résulte. En cas de mal de dos important également, n’hésitez-pas à contacter un ostéopathe en urgence.

Les personnes qui ont pris un rendez-vous chez un ostéopathe pour vaincre leurs stress sont rares. Elles ont connu des situations stressantes et savent comment leurs corps se comportent face à celles-ci.

Le praticien doit donc, dans un premier temps, identifier la véritable source du malaise ou de l’inconfort pour éliminer définitivement celui-ci. Il doit donc avoir une parfaite connaissance des réactions de défense du corps humain face à une telle situation. Celles-ci sont nombreuses. A part celles qui sont déjà citées précédemment, le diaphragme, ainsi que le thorax de la personne peuvent aussi être sujets à des tensions inhabituelles.

Les bienfaits de l’ostéopathie contre le stress

Le plus important pour un ostéopathe est d’aider son patient à mieux gérer les situations de stress et à éliminer dans la mesure du possible les maux et les symptômes que celles-ci engendrent. Pour y arriver, il se concentre sur la régulation du système neurovégétatif afin de le rééquilibrer. Dans la majorité des cas de stress, c’est ce système qui en est la cause.

Après une analyse plus approfondie de l’état du patient, le praticien peut focaliser le traitement sur l’un de ces trois axes :

L’ostéopathie crânienne

Cette thérapie vise à traiter directement le système neurovégétatif du patient. Elle consiste particulièrement à une réorganisation du système parasympathique.

L’ostéopathie viscérale

Cette thérapie se concentre plus sur le traitement des effets du stress.

L’ostéopathie structurelle

Cette thérapie est plus axée sur l’apaisement des douleurs musculaires et les divers blocages résultant des situations de stress.