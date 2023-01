Et si vous arrêtiez de fumer grâce à la cigarette électronique ?

C’est une habitude dont il est très difficile de s’extraire : arrêter de fumer peut parfois prendre des années. Cependant, les aides pour atteindre ces objectifs sont de plus en plus efficaces, et l’une d’entre elles attire particulièrement notre attention aujourd’hui : la cigarette électronique. Grâce à cette dernière, il est possible de casser la dépendance au tabac, tout en réduisant ses effets nocifs pour la santé. Bref, on vous en parle.

Les avantages de la cigarette électronique pour arrêter de fumer

Le fonctionnement d’une cigarette électronique est assez simple : un produit, appelé e-liquide, est chauffé pour se transformer en vape. C’est cette dernière qui remplace la fumée de cigarette, et aide à arrêter le tabac. Utiliser une cigarette électronique, c’est donc profiter de multiples avantages :

A découvrir également : Le CBD est-il une drogue ? : toutes nos informations

Réduction des substances cancérigènes par rapport au tabac,

Gestion du taux de nicotine afin de réduire en douceur la dépendance,

Suppression de l’odeur du tabac froid,

Disparition de l’effet dents jaunes dû au tabac,

Etc.

Vous l’aurez compris, la cigarette électronique est moins dangereuse pour la santé, et permet de casser la dépendance à la nicotine. Par exemple, en débutant avec un taux assez fort en nicotine, vous coupez l’envie de fumer. Ensuite, vous réduisez au fil des mois, jusqu’à avoir une vape sans nicotine et vous libérer de cette dépendance !

Profiter d’un plaisir de vape unique grâce à la cigarette électronique

Là où la vape est également intéressante, c’est sur le plaisir de vaper (ou vapoter, c’est selon votre préférence). En effet, au lieu d’avoir un goût de tabac fort, la vape propose des saveurs bien plus agréables comme le bonbon, les fruits, les mélanges, ou même quelques saveurs atypiques que l’on trouve parfois (vous imaginez-vous vaper avec une odeur de fromage ?). Bref, blague à part, le plaisir de vaper arrive très vite, et aide à oublier la cigarette tout aussi rapidement…

A découvrir également : Quels sont les effets secondaires de la cigarette électronique ?