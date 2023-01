Quels sont les signes qui indiquent qu’il faut remplacer son pare-brise ?

Pour la sécurité du conducteur et de l’ensemble des personnes qui occupent un véhicule, il est important de faire changer son pare-brise lorsque celui-ci n’offre plus un champ de vision propice à la conduite. Des gravillons ou autres éléments peuvent endommager un pare-brise. On peut voir alors apparaître des rayures, des impacts ou des fissures. Découvrez dans cet article, quelques signes qui montrent que vous devez faire réparer ou remplacer votre pare-brise.

La présence de rayures sur le pare-brise

C’est généralement l’un des premiers signes qui montrent qu’il est temps de s’occuper du pare-brise. Les rayures peuvent apparaître à la suite d’un acte de vandalisme, d’intempéries, de débris sur la route, à cause des essuie–glaces usés ou encore à la suite d’un accident de la circulation.

Quelle qu’en soit l’origine, les rayures sur le pare-brise doivent être prises au sérieux. En effet, ces rayures peuvent réduire de façon considérable votre visibilité, mais peuvent aussi fragiliser le pare-brise si elles sont plus profondes qu’on ne l’imagine.

Par ailleurs, si les rayures se trouvent hors de votre champ de vision, vous pouvez essayer de les atténuer avec du bicarbonate de soude, de la pierre d’argile ou à l’aide d’un kit de dérayage. Cependant, pour des rayures profondes vous aurez un meilleur résultat si vous faites appel à un professionnel du pare-brise.

En France par exemple, l’une des références dans le domaine de la réparation de pare-brise est Carglass. Ce prestataire s’occupe aussi des vitres latérales et des lunettes arrière dans toute la France et aussi en service mobile avec un déplacement gratuit.

Les impacts sur le pare-brise

Les impacts sont encore plus visibles que les rayures sur le pare-brise. Ces impacts doivent alors vous conduire à réparer ou remplacer votre pare-brise le plus rapidement possible. Il faut préciser qu’un impact, même très léger, peut rapidement empirer sous l’effet des vibrations de la route, d’un choc plus ou moins important ou de variations de température. Il faudra donc le réparer aussitôt qu’il apparaît ou alors, et en fonction de son emplacement, changer immédiatement le pare-brise.

Les impacts sont plus dangereux que les rayures parce qu’on ne soupçonne pas leur gravité quand ils apparaissent. Mais, le temps qu’on se décide à appeler un réparateur, il peut s’empirer et il faudra peut-être remplacer le pare-brise.

L’apparition des fissures

Une fissure se définit par l’apparition d’une discontinuité au niveau du pare-brise. Ce phénomène se produit quand deux corps se séparent. Plusieurs typologies de fissures existent :

● La fissure d’impact : elle est constituée en général d’un point central et de lignes qui partent de ce point d’impact. Ses causes sont multiples : projections de gravillons, cailloux, objet, ou autre.

● La fissure de torsion : celle-ci est évolutive et se propage dans le verre. Elle est généralement provoquée par un choc thermique.

● La fissure de pression : elle est également due à des changements de températures brutaux. Elle est moins fréquente que la fissure de torsion.

Il est interdit par la loi de rouler dans un véhicule ayant un pare-brise fissuré sur toute la hauteur, la largeur ou sur plus de 30 cm. L’amende appliquée peut aller jusqu’à 375 euros (contravention de 4ème classe).

Dans ce cas, le remplacement du pare-brise est la seule véritable option qui s’offre au conducteur. Quoi qu’il en soit, il reste important d’agir le plus rapidement possible pour ne pas vous exposer vous-même ainsi que les autres passagers à des risques d’accidents.

Les pertes de performances

Les pare-brise ne sont pas insensibles et perdent à coup sûr de leurs performances avec le temps : une perte de visibilité, des tremblements qui deviennent excessifs ou encore des accumulations importantes d’eau sur le pare-brise.

Tous ces signes montrent que la performance du pare-brise a baissé et que vous devez rapidement contacter un spécialiste de la réparation de pare-brise, soit pour procéder à un remplacement ou alors pour prendre des mesures pour améliorer les performances.

De nombreux conducteurs se demandent souvent s’il est possible de réparer un pare-brise plutôt que de le remplacer totalement. La possibilité de réparation d’un pare-brise dépend de plusieurs facteurs au nombre desquels on peut citer l’emplacement et la taille des impacts. En effet, il faut que les impacts soient situés hors du champ de vision du conducteur et à plus de 4 cm des bords du pare-brise.