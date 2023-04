Ce que vous devez savoir pour bien choisir ses alliances de mariage

Lorsqu’on nous présente une collection d’alliances de mariage, on se perd très vite devant les modèles. Même si pour ces alliances, vous avez eu un modèle bien particulier en tête avant de venir à la bijouterie, vous pourrez trouver un autre modèle bien plus intéressant. Chaque modèle d’alliance est différent par sa matière, sa pierre et son prix. Pour que vous puissiez faire le bon choix, voici ce que vous devez savoir sur les alliances de mariage.

Or 9K, 14K et 18K

Lorsqu’on parle d’alliance de mariage, l’or est le matériau le plus apprécié. Rassurez-vous tout de même : qui dit or ne veut pas forcément dire « grand budget ». C’est bien là d’ailleurs que le bijoutier pourra vous parler de carat. Rappelons que le carat est la mesure de pureté de l’or. En effet, une alliance n’est pas forcément composée d’or pur : on a de l’or pur, mais aussi d’autres métaux comme l’argent, le zinc ou le cuivre. Pour faire simple, moins élevé est le carat de l’or, moins d’or il y a dans l’alliage qu’on vous présente.

En bijouterie, les alliances sont souvent en or 18K : ce sont des bagues qui sont composées de 75% d’or pur. Ils peuvent être plus chers, mais sachez que comparés à des modèles en 9K, ils sont plus résistants aux chocs et aux frottements. Vous allez également le remarquer : ces alliances en or 18K sont plus éclatantes. Si vous avez vraiment un budget limité pour l’achat de ces alliances, trouvez des modèles en or 14K. Vous pouvez en trouver sur dcgemmes.com.

Une alliance avec un diamant …

Si une alliance avec un diamant vous attire, sachez que ce n’est pas forcément du diamant naturel. Il peut s’agir d’un diamant de synthèse. Si ce n’est pas du diamant, la petite pierre peut être de la moissanite supernova ou de l’oxyde de zirconium. C’est au niveau du prix que vous allez reconnaître l’alliance avec du diamant naturel. Ce dernier est solide, mais n’est pas à la portée de tous les budgets.

Si vous tenez à avoir une alliance avec un diamant, trouvez un modèle avec du diamant de synthèse. Côté pérennité, la moissanite supernova peut aussi s’aligner avec le diamant naturel, mais sur des alliances, elles vous reviendront moins chères. Si vous ne pouvez pas vous payer une bague avec de la moissanite supernova ou un diamant naturel, regardez dans la collection des alliances avec une oxyde de zirconium. Vu son prix, ne vous attendez pas à une pierre solide et pérenne.

Des alliances identiques ou différentes ?

Un bon nombre de mariés ont des alliances identiques, autrement dit, ils ont le même modèle. Vous n’êtes pas obligé de faire ce choix. On peut très bien avoir deux alliances différentes, mais qui sont en raccord. Il est par exemple possible d’avoir deux alliances dans le même matériau, mais dans deux styles différents. Le raccord peut également résider dans le motif, la pierre ou les finitions. Sinon, vous pouvez aussi choisir de partir sur deux alliances différentes. Oui, on peut se permettre une alliance femme en or jaune et une alliance homme en or blanc.