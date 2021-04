Comment enlever la cire après une épilation ?

La croissance des cheveux peut se produire en raison de changements hormonaux. Cela peut également être dû à la génétique. Si vous êtes gêné que les cheveux sur votre visage se développent, suivez ces conseils :

Le rasage est l’un des moyens les plus rapides et les plus faciles d’enlever les poils et de continuer la journée. Que vous utilisiez un rasoir jetable ou un rasoir électrique, les deux ont une lame intégrée qui soulève et coupe les cheveux sur la surface de la peau.

Les rasoirs peuvent fonctionner sur différentes parties du corps, y compris :

jambes

pauvre

aisselles

espace bikini

visage

Vous pouvez également enlever les poils de votre :

Lèvre supérieure

menton

sourcils

Pattes

Cependant, les résultats ne sont ni durables ni durables. Votre visage reste un à trois Sans poils pendant des jours, alors vous devez vous raser.

Pour de meilleurs résultats, nettoyez votre visage et appliquez une couche de savon ou de crème à raser. Cela favorise une surface lisse et réduit la probabilité de coupures. Faites glisser le rasoir sur votre visage dans le sens de la croissance des cheveux.

Rappelez-vous que les poils incarnés, même si cette méthode est relativement sûre, peuvent être un effet secondaire du rasage. Ces petites bosses poussent à mesure que les cheveux poussent dans la peau. Les poils incarnés s’améliorent généralement d’eux-mêmes en quelques jours.

pince à épiler

Les pince à épiler sont un autre moyen efficace et abordable d’enlever les poils du visage. Cette méthode fonctionne quelque peu différemment que le rasage. Au lieu de cheveux avec un rasoir, les pinces sont conçues pour arracher ou tirer les cheveux des racines.

La pince fonctionne sur tous les poils du visage. Il est particulièrement utile pour la modélisation des sourcils. En règle générale, les résultats de la pince à épiler durent plus longtemps que le rasage — jusqu’à trois à huit semaines.

Pour épilation des cheveux du visage, procédez comme suit :

Avant de commencer, essuyez votre visage avec un gant de toilette chaud pour adoucir la peau. Isolez les cheveux que vous voulez épilation. Tout en gardant votre peau tendue, arrachez un cheveu à la fois. Toujours tirer ou arracher dans le sens de la croissance des cheveux.

Les pince à épiler peuvent causer un inconfort mineur, mais elles ne sont généralement pas douloureuses. Si vous avez de la douleur, frottez un glaçon sur le site pour réduire les rougeurs et l’inflammation.

Assurez-vous de désinfecter votre pince à épiler avec de l’alcool avant et après la cueillette. Comme le rasage, la pince à épiler peut également causer des poils incarnés.

Épilation

L’ épilation est une autre façon d’enlever les poils du visage. Cette technique peut enlever les poils jusqu’à quatre semaines, ce qui peut être le meilleur choix si vous êtes occupé et ne voulez pas vous raser régulièrement ou vous épiler.

Les épilateurs fonctionnent de la même manière que les pince et le rasage. La différence est que les épilateurs éliminent les poils du visage en saisissant plusieurs poils à la fois, en les enlevant de la racine. Puisque les cheveux sont enlevés de la racine, la repousse prend plus de temps. Parfois, l’épilation conduit à la repousse des cheveux plus doux et plus fins. Les brins peuvent devenir moins perceptibles.

Vous ne pouvez penser aux épilateurs que si vous les enlevez les poils des jambes ou de grandes zones du corps. Cependant, les épilateurs sont disponibles en différentes tailles, de sorte qu’ils sont adaptés idéal pour enlever les poils de toutes les parties du corps.

Vous n’avez pas besoin de préparer votre peau lors de l’utilisation d’un épilateur. Cependant, quelques jours avant le pelage aide à adoucir la peau et à réduire le risque de poils incarnés.

Si vous êtes prêt à enlever les poils avec un épilateur, procédez comme suit :

Tenez l’épilateur à un angle de 90 degrés. Gardez votre peau tendue. Déplacez l’épilateur dans le sens de la croissance des cheveux. Faites glisser lentement l’épilateur sur votre visage pour éviter la casse des cheveux. N’appuyez pas trop fort sur votre peau.

Le processus peut être douloureux, mais le ralentissement peut réduire l’inconfort. Si vous avez une sensibilité après cela, appliquez un glaçon sur les points douloureux pour réduire l’enflure et l’inflammation.

Épilation à Accueil

L’ épilation à la cire est un moyen efficace d’enlever tous les poils d’une zone. Il existe deux types de kits de cire :

Bandes de cire que vous réchauffez dans vos mains avant d’appliquer

cire fondue dans un appareil de chauffage, puis appliquée sur la zone avec un bâton

Lors de l’achat de cire, faites attention à la cire molle ou à la cire, formulée pour une utilisation sur le visage. La cire dure est meilleure pour vos jambes et votre bikini.

Si vous choisissez de la cire qui doit être chauffée à la maison, achetez un chauffe-cire. Un chauffe-cire chauffe la cire uniformément et permet un meilleur contrôle de la température. En outre, assurez-vous d’acheter beaucoup de bâtonnets de cire pour utiliser chaque bâton une seule fois. « Doppelganger trempage » peut introduire des bactéries dans la cire et provoquer des infections cutanées.

Faire un patch de test avant l’épilation votre peau pour déterminer si vous développez une réaction allergique, et pour vous assurer que la cire est à la bonne température. La cire ne doit pas être désagréablement chaude. Il devrait glisser légèrement sur votre peau.

Si votre peau ne développe pas de réaction allergique, suivez ces étapes pour épiler vos poils du visage :

Lavez-vous les mains. Aigre et exfolier votre visage. Appliquer la cire et garder la peau tendue. Retirez fermement le ruban dans la direction dans laquelle les cheveux poussent. Lorsque vous avez terminé, retirez les restes de cire avec de l’huile pour bébé, puis humidifiez.

La croissance peut être désagréable, mais elle ne devrait pas être douloureuse. La croissance peut causer de l’acné et des poils incarnés. Cela devrait également être évité si vous utilisez des rétinoïdes.

Accueil Épilation au laser

Le principal problème avec de nombreuses méthodes d’épilation est que les résultats sont temporaires ou ne durent que quelques semaines. Pour des résultats plus longs, envisagez l’épilation au laser.

Cette méthode utilise un laser et des rayons pulsants pour endommager les follicules pileux, ce qui conduit à la perte de cheveux. C’est une solution semi-permanente – les cheveux poussent à nouveau après environ six mois. Parfois, les cheveux ne repoussent jamais. Lorsque les cheveux reviennent, ils peuvent être plus minces et imperceptibles.

L’ épilation au laser peut être coûteuse. Afin d’obtenir les résultats souhaités, en règle générale, plusieurs médecins visiteurs ou stations de santé sont nécessaires. Si vous voulez les avantages de l’épilation au laser sans le prix coûteux, une option est d’acheter un kit d’épilation au laser à la maison. Les traitements à domicile sont économiques et pratiques. Vous êtes capable de supprimer les traitements d’épilation pour effectuer à l’heure désirée dans le confort de votre maison.

L’ épilation au laser peut être effectuée n’importe où sur le visage, comme la lèvre supérieure et le menton. Mais vous devez éviter le laser lors de l’épilation des paupières et des environs.

Si vous utilisez un appareil domestique, procédez comme suit :

Asseyez-vous votre visage et raser vous-même. Puisque vous enlevez les poils sous la peau, ce traitement fonctionne mieux si les cheveux sont courts. Sélectionnez un niveau de traitement. Placez le laser sur la zone cible pour commencer le traitement. Répétez cela toutes les deux semaines jusqu’à ce que vous atteignez les résultats souhaités. Les instructions varient en fonction du type de laser que vous achetez. Utilisez le kit comme indiqué.

Les effets secondaires courants de l’épilation au laser comprennent la rougeur et la sensibilité. Appliquer la glace pour réduire l’inconfort

crèmes dépilatoires

Les crèmes dépilatoires sont une autre option pour l’épilation du visage. Les résultats peuvent prendre plus de temps que le rasage, et ces crèmes peuvent être moins chères que l’épilation à la cire.

Ces crèmes contiennent des produits chimiques tels que le sodium, le dioxyde de titane et le sulfure de baryum, qui décomposent les protéines dans les cheveux, de sorte qu’ils se dissolvent facilement et se lavent. Bien que ces ingrédients soient généralement sûrs, il existe un risque de réaction.

Si vous utilisez une crème dépilatoire pour la première fois, faites d’abord un test patch et appliquez une petite quantité de crème sur votre peau. Les signes d’une réaction sont des rougeurs de la peau, des bosses et des démangeaisons. Attendez au moins 24 heures après un patch de test avant d’appliquer la crème sur de plus grandes zones du visage.

Après le correctif de test, procédez comme suit :

Appliquer une couche de crème sur les poils du visage indésirables. Laissez la crème sur votre visage pendant environ 5-10 minutes. Essuyez doucement la crème avec un chiffon humide, en enlevant les poils indésirables. Rincez votre visage avec de l’eau et séchez-le.

Ces produits sont disponibles sous forme de gel, de crème et de lotion. Bien que ces crèmes puissent enlever les poils de n’importe quelle partie du corps, certaines crèmes sont conçues spécifiquement pour les poils du visage. Cela signifie qu’ils lissent, exfolier et hydrater le visage.

Recommandations sur les produits :

Veet gel huile essentielle crème dépilatoire sent bon, est dans un emballage facile à utiliser et ne prend que 3 minutes pour travailler !

Andrea Clear Face L’épilation douce pour le visage est abordable et fonctionne bien sur la plupart des cheveux sauf très grossier.

Olay Duo d’épilation faciale Finition lisse pour cheveux moyens à grands fonctionne bien cheveux plus épais et est particulièrement utile autour de la bouche et de la mâchoire.

fil

Le filetage est une autre façon de façonner les sourcils et d’enlever les poils indésirables du visage sur la lèvre supérieure, le visage et le menton. Cette méthode consiste à utiliser un fil qui tire et tord les cheveux indésirables jusqu’à ce qu’ils sortent du follicule pileux. Les résultats peuvent être plus longs que le rasage ou la pince à épiler, et cette méthode ne provoque pas de poils incarnés.

Le fil ne contient pas non plus de produits chimiques. Par conséquent, il n’y a aucun risque de réaction cutanée, bien que vous puissiez ressentir une douleur ou un inconfort mineur si votre technicien enlève les poils des follicules. Pour soulager la douleur, demandez à votre technicien d’appliquer une crème anesthésique sur votre visage ou ensuite appliquez une compresse chaude. Cette méthode d’épilation nécessite des compétences, vous devez donc avoir un esthéticienne ou esthéticienne.

Le filetage peut ne pas être une option si vous avez l’acné, car cela peut conduire à une influence.

Exigences actuelles

Même si vous vous raser, épiler, dépiler ou tordre, les poils indésirables finiront par croître. Bien qu’il n’y ait pas de prescription de crème topique pour l’épilation, Vaniqa est le seul médicament approuvé qui réduit la croissance des poils indésirables du visage chez les femmes. Parlez à votre médecin pour savoir si cette recette vous convient.

Ce médicament ne fonctionne pas du jour au lendemain, vous devez donc utiliser d’autres méthodes d’épilation jusqu’à ce qu’il soit dans votre système. S’il est appliqué sur le visage deux fois par jour (au moins huit heures d’intervalle), vous pouvez remarquer moins de cheveux dans les quatre à huit semaines.

Rappelez-vous que ce médicament n’est pas destiné à la seule application a été développée et les cheveux ne sont pas enlevés de façon permanente. Si vous arrêtez d’appliquer la crème, les poils du visage vont pousser.

Les signes d’une réaction allergique à Vaniqa sont :

rougeur de la peau

une éruption cutanée

démangeaisons

une sensation de picotement

trouve

Les poils du visage peuvent être ennuyeux pour certaines personnes, mais se débarrasser des poils indésirables est une solution simple. Selon la méthode choisie, vous pouvez vous débarrasser des cheveux pendant des jours, des semaines ou des mois.

