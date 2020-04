Quelles sont les raisons de choisir un espace de coworking ?

Que vous soyez une start-up, une entreprise indépendante, une entreprise de taille moyenne, ou encore un indépendant, les espaces de coworking peuvent être pour vous d’une grande opportunité. En 2017 par exemple, selon l’indice qu’à publier le Bureau à Partager, BAP, 600 espaces de coworking existent en France. Même s’il est vrai que les prix varient en fonction des bureaux proposés, les espaces de coworking sont d’un véritable atout pour développer votre entreprise, en plus de faire la rencontre de nouvelles personnes. Voici quelques raisons pour lesquelles il est bon de choisir un espace de coworking.

Les espaces de coworking, de véritables environnements de partage

Vous le savez certainement ! Les espaces de coworking deviennent depuis un certain nombre d’années, assez tendance. En cinq années, on observe que ces espaces se sont multipliés par 10 en France, et la vague ne s’arrête plus. En effet, comme vous en ferez le constat sur https://www.meetingpoint-coworking.com/offres/location-de-salles-de-reunion, ce sont des espaces qui permettent de faire de nombreuses rencontres.

A lire aussi : La télésurveillance des entreprises : un remède contre les cambriolages

Puis, il n’est pas seulement question de location de bureau. Il s’agit aussi de véritables espaces de partage. En effet, il y a dans la majorité des espaces de coworking, des espaces communes où se retrouvent les salariés de différentes entreprises. Ces derniers ont donc la possibilité de partager des moments professionnels avec d’autres personnes du même espace de coworking. C’est une belle option qui permet aux salariés d’une entreprise de souffler lors d’une pause. En discutant avec des personnes d’une autre structure, ces derniers peuvent être tentés de parler d’un dossier ou d’un projet qui les bloque, et pourront trouver des solutions ensemble.

Les espaces coworking, de véritables viviers de networking

A lire aussi : La rampe de chargement en aluminium, une bonne alternative au bois et au fer forgé !

Pour un entrepreneur, un espace de coworking est un St Graal en matière de networking. La raison est simple. Lors de votre aventure entrepreneuriale, rencontrer d’autres dirigeants peut se révéler être une source de relation d’affaires. Cela dit, durant ces séances de networking qui sont organisées par les coworkers, il est possible que vous discutiez non seulement avec des salariés, mais également avec des dirigeants, qui partageront avec vous, leurs expériences, leurs difficultés, ainsi que leurs réussites. Intégré un espace de coworking peut donc se révéler être une véritable opportunité.

Les espaces de coworking, des espaces où les coûts se mutualisent

Dans un espace de coworking, vous n’êtes pas obligé de payer à la fin de chaque mois. La majorité des espaces ne vous imposent pas de telle durée. Certains espaces vous permettent de payer même à l’heure, à la journée ou par semaine. En plus, vous bénéficiez de services intégrés à l’instar de la connexion internet, d’une ligne pour émettre des coups de fil…

Mieux, les espaces de coworking vous proposent des salles de réunions pour la majorité d’entre eux, en plus de salles de conférences pour que vous y receviez vos partenaires d’affaires, de nouveaux collaborateurs… Tout cela à un coût ponctuel. Puis, vous avez l’avantage de louer tout un bureau à un coût très abordable, en comparaison aux bureaux classiques qu’on loue. Puis, la cerise sur le gâteau, c’est que vous n’avez besoin de faire aucun ameublement. Tout est à la charge de l’espace de coworking, même l’électricité. Quoi de plus intéressant donc pour un entrepreneur ?