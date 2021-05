Smart TV ou TV connectée : Laquelle choisir ?

Vous rêvez d’une télévision qui transformera entièrement votre expérience visionnage, vous avez probablement le choix entre un smart TV et une TV connectée qui sont les derniers modèles sur le marché. On peut parfois les confondre d’autant plus qu’ils jouent presque les mêmes rôles, mais il existe néanmoins des petites divergences. En effet, avec l’avènement des télévisions intelligentes, on distingue une pléthore de modèles de TV sur le marché. Entre une Smart TV et une TV connectée, vous devez opter pour celle qui répond le plus à vos attentes.

Qu’est-ce qu’un Smart TV et quels en sont les avantages ?

À en croire aux préférences de productions récentes des grandes maisons de construction de télévision telles que Samsung ou LG, on pourrait dire que la Smart TV est désormais la norme. En effet, la fonction la plus notable d’un téléviseur Smart reste sa possibilité à se connecter sans fil ou via un câble Ethernet à internet. Une Smart TV est un téléviseur capable de remplir plus de fonctions qu’une télévision ordinaire. Facile à connecter à internet, elle diffusera en plus vos émissions ou vidéos en provenance d’un lecteur DVD ou Blu-Ray. Les Smart TV sont livrées avec plusieurs services.

Tel un smartphone, un téléviseur smart est capable d’avoir des applications téléchargées dans sa mémoire interne. Ainsi, les applications telles que YouTube, Netflix, Facebook et les divers services de streaming initialement installés sur un smartphone peuvent y être installées et utilisées.

En outre, l’un des composants dont il est important de tenir compte avant de procéder à un choix reste l’operating System abrégé OS ; le logiciel d’exploitation. C’est bien sûr l’OS qui permet aux Smart TV d’être capables d’autant de fonctions complexes. Et donc, différents OS donneront d’office différents résultats. Ainsi, l’OS est autant important pendant le choix d’un téléviseur intelligent que la compatibilité 4K ou la fonction HDR.

Qu’est-ce qu’en TV connectée et quels en sont les avantages ?

Une TV connectée ou si vous voulez, un Android TV est un téléviseur pas très loin d’une Smart TV. En effet, les deux se connectent à internet. Mais plus encore, une télévision connectée est un produit fonctionnant sur Android TV, tout en étant techniquement aussi une Smart TV. Les Android TV sont d’ailleurs les plus populaires et disposent de toutes les fonctionnalités supplémentaires qu’on pourrait espérer d’un téléviseur intelligent. La petite différence entre une Smart TV et une télévision connectée est que la seconde ; propriété de Google, dispose de son propre OS et donc de sa propre marque. Les objets connectés sont devenus indispensables dans le monde actuel et les TV ne sont pas en reste dans cette mouvance.

Pour conclure, il faut noter que vous n’avez absolument rien à perdre en choisissant l’une ou l’autre. Cependant personnellement, nous trouvons plus pratique de s’offrir un téléviseur connecté ou Android plutôt qu’une Smart TV. Car la première offre généralement un meilleur rapport qualité/prix et reste très polyvalente. Toutefois, vous pouvez choisir une Smart TV puisqu’elle a l’avantage d’être plus simple et plus commode.