Comment faire pour prendre sa retraite à seulement 40 ans ?

Arrêter de travailler jeune est le rêve de beaucoup de gens. Mais les désirs sont une chose et la réalité en est une autre. Prendre sa retraite à 40 ans ? Est-ce possible ? La réponse est oui, bien qu’elle soit pleine de mais et de conditions. En d’autres termes, si vous voulez prendre votre retraite à l’âge de 40 ans ou arrêter de travailler jeune, vous allez devoir faire certains changements dans vos habitudes de consommation et dans ce que vous faites avec votre argent.

Connaître ses ennemis

Le premier ennemi de la retraite est l’inflation. L’augmentation de la valeur de l’argent et, par conséquent, du coût de la vie jouera contre vous si vous allez rester longtemps à la retraite. Au fil du temps, cet argent économisé perdra de la valeur si vous ne continuez pas à générer de la rentabilité. Le deuxième ennemi est l’espérance de vie. Elle est maintenant à 83 ans, mais elle continuera à augmenter dans les années à venir. Le résumé est que vous allez avoir à économiser beaucoup plus que vous pensez pour la retraite, surtout si vous voulez arrêter de travailler jeune et que vous avez envie de vivre longtemps !

Élaborer un plan

Il y a 4 facteurs clés qui détermineront si vous pourrez prendre votre retraite à 40 ans ou non : quand vous commencez à mettre de côté, votre capacité d’épargne, comment vous investissez et vos dépenses après la retraite. C’est pourquoi, si vous vous souciez de votre retraite et que vous souhaitez commencer à la préparer, il est préférable d’élaborer un plan d’investissement. Si vous voulez commencer à investir dès maintenant, vous pouvez en savoir plus dans la suite de cet article.

Commencer à épargner et à investir le plus tôt possible

Le temps est l’un des plus grands alliés de l’épargnant moyen. Plus tôt vous commencez et plus vous aurez de gain grâce aux intérêts réalisés. Pour que vous compreniez mieux, si une personne commence à investir à 20 ans et cesse d’investir à 40 ans, elle aura plus d’argent à 65 ans qu’une personne qui commence à 35 ans et continue de le faire jusqu’à la retraite. De plus, la façon dont vous investissez est essentielle. Et c’est qu’à long terme, il y a une grande différence entre obtenir 2%, 4% ou 6% pour votre épargne.

Améliorer sa capacité d’épargne

Le temps est votre grand atout pour prendre votre retraite jeune, mais ce n’est pas le seul. L’argent que vous économisez et que vous investissez compte aussi. En règle générale, plus vous économisez et contribuez à votre plan d’investissement, mieux c’est, et plus vite vos économies croîtront. L’équation est en fait très simple. Si vous avez besoin de 2000 euros par mois pour vivre comme vous le souhaitez, vous mettrez beaucoup plus de temps à réunir l’argent dont vous avez besoin pour prendre votre retraite jeune que si vous vous contentiez de vivre avec 600 euros et que vous mettiez de côté le reste.

En effet, la frugalité est l’un des fils conducteurs du mouvement FIRE (Financial Independence Early Retirement). Ceux qui adhèrent à cette philosophie de vie ont clairement compris que ne pas s’offrir de luxe inutile leur permettra d’atteindre plus tôt le style de vie qu’ils désirent, c’est-à-dire ne plus travailler. À partir de là, tout est question de faire des chiffres et de prendre des décisions en sachant que plus vous vous précipitez maintenant dans vos économies, plus tôt vous pourrez vous retirer de la vie professionnelle.