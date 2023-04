Quels sont les bienfaits de la consommation du maté sur la santé ?

Le maté est un thé paraguayen préparé à partir des feuilles de la plante « yerba maté ». Il existe dans une variété d’arômes. Connu et réputé pour son goût exquis, il présente également de nombreuses vertus thérapeutiques. Il intervient dans le traitement de certaines maladies. Zoom sur les bienfaits liés à la consommation de cette boisson.

Le maté éradique les pertes de vigilance

Si vous avez fréquemment des troubles de vigilance, vous devez absolument vous offrir un kit maté. En effet, de nombreuses études cliniques ont prouvé que la perte de vigilance est liée à la fatigue et à la somnolence. Le maté représente un remède efficace face à ces deux facteurs, car il contient de la caféine. Cette substance est un puissant stimulant. Elle agit sur des zones spécifiques du système nerveux central pour l’exciter. Par conséquent, l’individu qui consomme la boisson n’est pas susceptible de s’endormir ou de s’assoupir. Bien au contraire, il a un niveau de concentration très élevé comparativement à un sujet normal.

Le maté fait maigrir

Le thé maté aromatisé est une excellente solution pour maigrir. Il dispose de deux modes opératoires pour faire diminuer la masse corporelle de ses consommateurs. En premier lieu, il accélère la production de la GLP1 et de la leptine. Ce sont des hormones qui jouent un rôle important dans la régulation de l’appétit. Ces substances sont des coupe-faim en cela qu’elles informent le cerveau que le corps est satisfait sur le plan alimentaire. Deuxièmement, il booste le métabolisme et fait chuter la masse de graisse chez les consommateurs. Il s’agit donc d’un précieux allié pour les personnes en surpoids.

Le maté aide à faire le plein de vitamines et de sels minéraux

Les vitamines et les sels minéraux sont importants pour garantir une bonne santé physique. On retrouve dans le maté :

Les vitamines B1, B2, B3, B5 et B9 ;

La vitamine C ;

Le fer ;

Le calcium

Le magnésium ;

Le zinc ; etc.



Il présente l’avantage d’être peu calorique tout en apportant un grand nombre de nutriments à l’organisme. En prenant une décoction faite à base de dix grammes de maté, vous gagnez environ douze calories d’énergie. En plus, il contient zéro gramme de lipides. C’est l’une des raisons pour lesquelles la boisson est très prisée par les sportifs de haut niveau.

Le maté soulage les céphalées

Le maté permet de soigner les migraines, quelle que soit leur cause. Dans le cas des maux de tête liés à la congestion, il agit en améliorant la circulation sanguine. En outre, si c’est une inflammation qui en est à la base, il l’éradique grâce à ses pouvoirs antioxydants et anti-inflammatoires. Par ailleurs, le stress et l’anxiété peuvent également entraîner les céphalées. Fort heureusement, le célèbre thé uruguayen renferme des composés qui relaxent et apaisent le consommateur.



En définitive, le maté est un excellent produit pour la santé humaine. En plus de faciliter la perte de poids, il permet de lutter contre les troubles de vigilance et les maux de tête. Procurez-vous un kit maté dès maintenant !