Comment faire du Pomodoro ? Comprendre la méthode

Vous avez entendu parler de la méthode Pomodoro ? De quoi s’agit-il et comment l’appliquer au travail et au quotidien ? Nous vous parlons dans cet article de cette technique révolutionnaire destinée à améliorer la gestion du travail, l’efficacité et de la productivité, en incluant des intervalles précis entre deux sessions de travail.

La méthode Pomodoro : qu’est-ce que c’est ?

La méthode Pomodoro est une technique ou une méthode qui consiste à améliorer sa gestion du temps, dans le cadre professionnel. Cette méthode se nomme Pomodoro du nom de la “tomate”, en italien.

L’inventeur de cette méthode Pomodoro est l’italien Francesco Cirillo. Il a développé la méthode Pomodoro dans les années 1980 afin de trouver des solutions concrètes de gestion du temps, du travail, de l’efficacité et de la productivité.

Le principe de la méthode Pomodoro est simple : le travail est divisé en sessions de 25 minutes, elles-mêmes séparées par des intervalles de 5 minutes.Ces 5 minutes sont l’occasion de profiter d’une pause courte mais efficace. On appelle communément ces intervalles ou ces pauses des “pomodori” (pomodoro au pluriel, en italien).

Pourquoi Pomodoro ?

Pourquoi la méthode Pomodoro s’appelle ainsi ? Tout simplement parce que son créateur, Francesco Cirillo, s’est inspiré d’un minuteur de cuisine en forme de tomate. Francesco Cirillo utilisait ce minuteur avec ses étudiants. La méthode Pomodoro a été adoptée dans divers contextes afin de vaincre la procrastination.

La méthode Pomodoro au service de la concentration et de la productivité au travail

Le travail forme aujourd’hui une part importante de la vie d’une personne. Avec l’arrivée des maux du XXIe siècle – le stress, le burn-out, etc. – il est devenu urgent de revoir sa méthode de travail. S’accorder une courte pause à intervalles réguliers est une forme de gestion qui est censée améliorer le bien-être, la productivité et l’efficacité en mettant le focus sur l’importance de la pause.

Les 5 minutes passées à se détendre et à penser à autre chose sont parfois juste suffisantes pour aérer le cerveau. Les tâches sont ainsi plus simplement effectuées grâce à une meilleure gestion du temps de travail. Francesco Cirillo a découvert qu’il était nettement plus fructueux de se concentrer sur des sessions de travail de 25 minutes en faisant une pause de 5 minutes, plutôt que de faire des sessions de travail de 2 heures et se retrouver un peu épuisé par cette session.

Une structuration du temps grâce à la méthode Pomodoro

En suivant la méthode Pomodoro, vous influencez la manière dont votre cerveau reçoit la session de travail. Le simple fait de se lancer sur une période de temps définie de productivité change la donne dans le ressenti. Vous vous donnez à fond pour le travail, sans avoir le sentiment d’avoir devant vous 4 heures de travail sans pause.

Pour bien suivre la méthode Pomodoro, il convient de s’imposer une discipline de travail. Planifiez toute votre journée, concentrez-vous sur la tâche à accomplir, et rien d’autre. La méthode Pomodoro n’est pas à utiliser sur toute la journée, au risque d’épuiser le cerveau. Prévoyez d’implémenter la méthode Pomodoro dans le cadre de charges et sessions importantes de travail.

Dans le cas d’un interruption lors de votre session de travail, il convient de repartir de zéro avec son minuteur pour bien effectuer la tâche sur une session de 25 minutes. Ceci demande de planifier ses tâches et de refaire son emploi du temps. La méthode Pomodoro est donc utile dans le cadre d’un travail informatique répétitif, qui contient une certaine régularité.

Difficultés à se concentrer au travail ? Essayez la méthode Pomodoro

Pour améliorer votre gestion personnelle du travail, n’hésitez pas à tester cette technique d’alternance des sessions de travail. La pause est d’autant plus appréciée entre les diverses tâches que vous vous êtes fixées. Achetez-vous tout simplement un minuteur tomate (“pomodoro” !) si vous le souhaitez, ou installez une application qui fera office de minuteur sur vos tâches.

A chaque fin de session, il est impératif de s’arrêter sur la tâche en cours et d’aller prendre une pause de 5 minutes. Le secret de la méthode Pomodoro réside dans le fait de respecter ces intervalles. Ne vous laissez pas interrompre, sauf cas de force majeure. Avez-vous testé la méthode Pomodoro au travail ?

Faire une pause de 5 minutes toutes les 25 minutes peut sembler anodin mais cela peut aussi rapidement porter ses fruits : efficacité, productivité, regain de motivation… Cette méthode ne convient pas à tous les environnements de travail mais elle gagnerait à être implémentée afin de favoriser la capacité à se concentrer.

Vaincre la procrastination et ne plus juger la pause travail

L’un des problèmes majeurs de notre siècle étant la procrastination, la méthode Pomodoro semble être l’un des outils qui méritent d’être testés au travail, en entreprise, et de manière collective, pour créer une émulation et un enthousiasme sain. Si la pause travail était jusqu’alors parfois mal perçue, elle peut désormais évoluer et changer de statut, pour le bien-être des employés.

Les dirigeants sont encouragés à développer ce genre d’outil avec leurs salariés : la méthode Pomodoro facilite la productivité, mais aussi le réel bien-être des employés, sur le long terme. Plutôt que de juger un employé sur sa productivité en journée et sur son temps de pause, il est évident que les mœurs changent : on jugera mieux un salarié sur sa capacité à connaître ses propres limites et à accepter d’implémenter des outils de gestion du temps, si ceux-ci lui conviennent.

Changer les codes au travail

Au travail, les codes évoluent, et avec eux, les manières de faire. Les chefs d’entreprise et dirigeants ont beaucoup à apprendre de la méthode Pomodoro. L’appliquer, c’est l’adopter, quel que soit le niveau hiérarchique auquel on se trouve. Si cette technique est suivie par de nombreux employés au sein d’une même entreprise, cela peut aussi recréer de la cohésion et faire renaître le sens du but dans la journée de travail.

Il ne vous reste plus qu’à tester la méthode Pomodoro pour bien la comprendre en la mettant en œuvre au quotidien. Organisez vos tâches de travail et votre pause en fonction de vos objectifs, avec la méthode Pomodoro !