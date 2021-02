Formez-vous en alternance pour travailler chez La Poste

De nos jours, il est possible de suivre une formation en alternance pour apprendre un métier. Cette méthode d’apprentissage ouvre de belles opportunités puisqu’on y acquiert un diplôme en plus d’une expérience professionnelle. Ainsi, on allie cours et pratique en entreprise, ce qui reste un atout fortement intéressant pour les alternants mais également les employeurs.

Une évolution professionnelle

Pour cela, vous pouvez vous tourner vers un grand Groupe de renommée mondiale comme La Poste. En effet, cette société a créé un centre de formation appelé Formaposte, afin de pouvoir former et aider des personnes désireuses d’évoluer dans leur vie professionnelle, gagner en expérience, obtenir une meilleure qualification… Par exemple, si vous désirez devenir facteur, il est impératif de vous spécialiser dans ce domaine. Vous pourrez donc choisir un cursus adapté ; service courrier-colis. Plusieurs formations pourront vous mener vers la réussite, en fonction de votre profil et de vos envies.

Plusieurs formations disponibles

Quoi qu’il en soit, l’alternance vous permettra d’accroître vos compétences tout en vous menant vers un métier sûr et évolutif. Vous pourrez opter pour un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage selon vos critères. L’alternance est la meilleure solution pour apprendre un métier et pour vous emmener plus aisément vers la vie active. Le métier de facteur demande d’être à l’aise avec les personnes, alors, si c’est votre cas, pourquoi ne pas tenter votre chance ? Et si ce métier ne vous convient pas, rassurez-vous, Formaposte a plus d’une corde à son arc puisqu’il propose de vous former à d’autres métiers tels que, chargé de clientèle, agent de production, opérateur de colis… et ce, du CAP/BEP au Bac+5. Vous l’avez compris, un grand choix s’offre à vous.



