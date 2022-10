La mise en fourrière des voitures : Comment l’éviter et que faire si cela se produit ?

La mise en fourrière de votre voiture peut être une expérience coûteuse et stressante. En plus des frais associés à la récupération de votre véhicule à la fourrière, vous pouvez également devoir payer des amendes et faire face à d’éventuelles répercussions juridiques. Heureusement, il existe des mesures à prendre pour éviter que votre voiture soit mise en fourrière en premier lieu. Et si la mise en fourrière se produit, vous pouvez faire certaines choses pour minimiser les dommages.

Qu’est-ce que la mise en fourrière d’une voiture ?

La mise en fourrière d’une voiture se produit lorsqu’un agent d’exécution (conducteur de dépanneuse) remorque et enlève un véhicule d’un lieu public à la demande des forces de l’ordre. Le véhicule peut être mis en fourrière pour un certain nombre de raisons, notamment des infractions au stationnement, des soupçons d’activités illégales.

Dans la plupart des cas, le conducteur recevra un avis de mise en fourrière imminente avant que le véhicule ne soit remorqué. Cependant, il existe certaines circonstances dans lesquelles les forces de l’ordre peuvent mettre un véhicule en fourrière sans préavis.

Que faire si votre voiture est mise en fourrière ?

Si votre voiture a été mise en fourrière, ne paniquez pas. La première chose à faire est de trouver où elle a été emmenée. Vous pouvez généralement trouver cette information en contactant le service de police.

Une fois que vous savez où votre voiture est retenue, contactez la fourrière et organisez le paiement des frais de fourrière avant qu’elle ne libère votre véhicule. Préparez-vous à payer en espèces ou avec une carte de crédit ; la plupart des fourrières n’acceptent pas les chèques personnels. Pour trouver rapidement le numéro de la fourrière qui détient votre voiture, cliquez ici !

Si vous pensez que votre voiture a été remorquée injustement ou sans raison, vous pouvez peut-être faire appel auprès du département des véhicules à moteur de l’État. Chaque État a des règles et des règlements différents concernant les appels, il est donc important de se renseigner sur la procédure dans votre État avant d’entreprendre une action en justice.

Personne ne souhaite que sa voiture soit remorquée, mais cela arrive tous les jours. En respectant les lois de l’État et les lois locales concernant l’immatriculation et l’assurance, en payant rapidement toute contravention ou amende impayée et en vous familiarisant avec les réglementations locales en matière de stationnement, vous pouvez réduire le risque de voir votre voiture remorquée de manière inattendue.