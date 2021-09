Comment effectuer un virement en ligne la banque postale ?

Vous êtes client de la Banque Postale et souhaitez effectuer un transfert ? Quel type de transfert voulez-vous effectuer ? Transfert unique ou permanent ? En France ou à l’étranger ? Interne ou externe ? Comment effectuez-vous votre opération ? Sous quelle heure sera-t-elle reçue et pour quel coût ? Voyons ça ensemble.

Qu’est-ce qu’un virement bancaire ?

Un virement est une opération par laquelle un titulaire de compte bancaire ordonne de transférer un montant d’argent prédéterminé vers un autre compte, que le titulaire du compte lui-même ou le compte appartienne à un autre titulaire. Cette personne ou entité est nommée bénéficiaire. Il diffère donc du prélèvement dans le sens où le titulaire du compte lui-même donne l’ordre de débit et fixe le montant du débit. Dans le cas d’un débit, le titulaire du compte débité ne donne qu’un accord de débit. Il n’est pas toujours au courant de la quantité exacte échantillonnée.

A lire aussi : Quelle taxe pour importer une voiture d’Allemagne

Pour en savoir plus sur la sélection, consultez toutes les explications de cet article.

Différents types de transfert

Il existe plusieurs formes de transfert en fonction de leur régularité, de leur date d’apparition ou de leur pays de destination.

A voir aussi : Comment transmettre un certificat de cession à la préfecture ?

Transfert simple ou permanent Un transfert peut être unique ou permanent. Transfert unique Transfert permanent : le transfert doit se répéter selon un délai spécifique : hebdomadaire, mensuel, trimestriel,… pour un montant prédéterminé, identique à chaque transaction et déclenché à une date précise. : opération occasionnelle effectuée pour un montant spécifique, sans autre répétition.

Transfert immédiat ou différé Il est possible d’effectuer le transfert immédiatement ou de le préparer à l’avance grâce au transfert différé. Transfert immédiat Transfert différé : Il est possible de fournir un seul transfert à une date plus ou moins éloignée. Attention cependant, un délai de 3 jours est souvent nécessaire pour permettre la prise en compte du système informatique. : la prise en compte est immédiate, dans la limite des jours ouvrables. En effet, un transfert immédiat effectué un samedi vers un compte externe ne sera pris en compte que le lundi suivant, jour ouvrable. Cela va influent donc sur la date de réception du transfert par le bénéficiaire. La situation sera différente en cas de transfert interne.

Transfert interne ou externe échange interbancaire est donc pris en compte dans le cas d’un transfert externe. Dans le cas d’un transfert interne, les fonds sont transférés au sein du même établissement. Ainsi, dans le cas de la Banque Postale, un virement interne sera un virement vers un compte Banque Postale. Qu’il s’agisse du même titulaire ou du nom du même titulaire. D’autre part, un virement externe sera envoyé à une banque tierce telle que Credit Agricultural ou Crédit Mutuel. Le concept d’

Transfert en zone SEPA ou transfert international À SEPA le transferttransfert international sera donc émis vers un pays situé en dehors de cette zone européenne et donc automatiquement dans une devise étrangère. est un transfert de fonds entre deux institutions basées dans l’Union européenne. Un

À qui s’adresse le transfert ?

Tout d’abord, il sera nécessaire de collecter les coordonnées bancaires du bénéficiaire du virement. Pour ce faire, demandez leur RIB (en cas de transfert interne) ou leur IBAN (en cas de transfert externe et/ou international). Les informations suivantes s’affichent :

Nom et prénom du titulaire du compte

IBAN

Code SWIFT

Nom de la banque du cessionnaire

Combien voulez-vous tirer ?

Contrairement au transfert, il est impératif que le bénéficiaire indique le montant exact du montant à transférer. Cette vérification sera d’autant plus important dans le cas d’un transfert international pour lequel, une fois les fonds disparus, il sera très difficile de voir impossible de récupérer les fonds en cas d’erreur.

En Banque Postale Vous pouvez passer la commande de transfert en vous rendant directement à la réception de votre agence Banque Postale, avec votre carte d’identité.

Par courrier Il est possible d’envoyer votre demande de virement par courrier adressé au Centre financier de la Banque Postale en indiquant les éléments suivants : Votre nom, prénom et adresse Le numéro de compte à débité Le montant précis, en chiffres et en lettres, du transfert Numéro de compte à créditer et son titulaire (avec l’entrée de la RIB jointe) que vous aurez agrafé sur le courrier. Attention au délai de traitement prolongé, en plus du retard postal.

Par Internet Le moyen le plus simple et le moins cher sera de passer directement par votre espace personnel sécurisé. Renseignez-vous bien en amont sur le moment de prendre en compte un nouveau bénéficiaire après l’enregistrement de son RIB. Voici les étapes à suivre pour procéder au transfert : Vous vous connectez à votre espace personnel sécurisé, sur le site Web de la Banque Postale Sélectionnez l’onglet « Transfert » Sélectionnez le bénéficiaire et les détails de la transaction (type de transfert, montant) Une confirmation peut vous être envoyée.

Via l’application Banque postale L’application Postale Bank vous permet désormais de gérer tous vos comptes directement sur votre smartphone ou votre tablette. Cela vous donnera, entre autres, la possibilité d’effectuer vos transferts SEPA via l’application. Pour les transferts internationaux, rapprochez-vous de votre agence Banque Postale.

Par un automate de banque C’est tout à fait possible d’effectuer votre virement via un automate bancaire. Attention cependant, cela n’est possible que pour les transferts internes. En effet, vous n’aurez pas la possibilité d’entrer dans un IBAN complet. Seul un numéro de compte.

Comme c’est le cas pour toutes les banques, les délais de réception d’un virement proviennent de :

1 jour ouvrable maximum pour un transfert interne

maximum pour un transfert interne De 1 à 3 jours ouvrables pour un virement externe SEPA (attention, pas de virement interbancaire le samedi)

pour un virement externe SEPA (attention, pas de virement interbancaire le samedi) Environ 10 jours pour un transfert international

Combien coûte un transfert vers la Banque Postale ?

Le coût d’un virement est supporté par le titulaire du compte débité et sera

Transfert SEPA Gratuit pour un transfert SEPA via Internet 3,60€ par transfert occasionnel (simple) effectué au bureau de poste ou au centre financier

Les frais dépendent du montant et de la devise Transfert international . Pour plus d’informations, consultez la tarification disponible en ligne.

Les frais dépendent du et de la Transfert international . Pour plus d’informations, consultez la tarification disponible en ligne. Transfert Permanent Pas de frais pour la mise en place d’un transfert permanent Gratuit pour les transferts permanents mis en place via Internet 0,98€ pour les transferts permanents mis en place par un centre financier ou un bureau de poste



Les conseils d’ibli.org

Vous pouvez désormais effectuer des virements directement depuis votre compte Paypal, sans passer par votre banque. Cette opération sera gratuite et possible pour tous les transferts vers la France et la zone euro. Vous souhaitez en savoir plus ? Cliquez ici.

Lisez aussi : Comment faire un mandat d’argent urgent ?

4.3 / 5 ( 20 votes )