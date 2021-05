Comment supprimer un compte Paypal sans se connecter ?

Les nouvelles règlementations de l’entreprise de paiement en ligne Paypal stipulent dans un avenir proche la facturation des comptes inactifs. Cette décision concerne tant les comptes totalement inactifs que ceux qui pendant les douze derniers mois, n’ont pas fait office de transactions financières. Pour éviter cela, il est possible de supprimer son compte. Toutefois est-il possible de le faire sans se connecter ?

Supprimer son compte sans se connecter

Pour supprimer un compte Paypal, il faut suivre certaines étapes assez importantes. Quant à la question de fermer définitivement son compte Paypal sans se connecter, la réponse pour le moment n’est pas positive. L’interface ne permet pas encore ce type de processus. Il faut avant tout se connecter pour faire la dernière opération ayant rapport avec ce compte.

A lire également :

En effet, supprimer son compte c’est le fermer définitivement. Cela implique que ce geste est irréversible. C’est la raison pour laquelle, il faut au préalable suivre certaines consignes avant de clore le compte. Ces consignes ont pour but de sécuriser les transactions en cours et donc les sommes engagées.

Une suppression hâtive entraînerait un blocage des fonds et de toutes les opérations financières déjà lancées. Ainsi avant de passer à l’acte, il faut nécessairement aller vérifier que tout est point. Cela demande donc que vous vous connectiez pour :

A voir aussi :

Transférez tout l’argent de votre compte Paypal sur votre compte bancaire

Supprimez toutes les informations relatives à votre compte bancaire

Supprimez toutes les données de votre carte de retrait

Ce n’est qu’après avoir vérifié que tout est au point, qu’il faut passer à l’étape de la suppression même.

La procédure de suppression du compte Paypal

Pour supprimer le compte, il faut le faire via un navigateur et non par l’application de Paypal. Une autre des raisons qui nécessitent qu’une connexion soit établie. À partir de là il suffit de quelques clics et ce qui a été votre propriété devient un souvenir. Après s’être connecté au compte qui doit être effacé, il faut joindre la partie des paramètres.

C’est à ce niveau que se trouve le bouton « Fermer votre compte ». En cliquant dessus, le but est atteint. Comme mentionné plus haut, cet acte est irréversible. Il n’est donc plus envisageable de rouvrir le compte en question. Un autre totalement différent du précédent peut être ouvert par contre.

Il est possible que dans les démarches pour la fermeture d’un compte, certaines difficultés puissent apparaître. Dans le cas où cela adviendrait, il est conseillé de joindre le service clientèle de Paypal. De la même manière si suite à une erreur ou à une mal compréhension vous procéder à une opération non voulue, il est tout autant préférable de contacter le service client pour obtenir de l’aide ou tout du moins des conseils.

Il n’est pas impossible que dans peu de temps, la société de transactions financières en ligne Paypal trouve propose un moyen de supprimer un compte sans se connecter. Pour le moment, le processus impose d’accéder au compte pour y régulariser tout. Si donc il y a une possibilité que la nouvelle loi de Paypal s’applique à vous, il est préférable de se dessaisir du compte inactif.