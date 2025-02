Bien nourrir les poules  , voici nos conseils

Pour avoir des poules en excellente santé et des œufs de qualité, leur alimentation doit être adaptée à leurs besoins nutritionnels. La poule est omnivore, elle va donc manger des insectes, des escargots, de la viande, des graines et la majorité de vos restes de table. Il est indispensable de leur apporter une nourriture saine et équilibrée. La poule est un animal qui boit beaucoup, l’eau fraîche doit être en permanence disponible. Sur le site https://www.magalli.fr/, vous aurez tous les conseils les plus pertinents.

Soigner son alimentation

Pour garantir son bien-être et sa santé, pour améliorer la qualité de ses œufs, il est très important de bien nourrir les poules. Son menu est constitué majoritairement de céréales. Il est conseillé de privilégier un mélange, maïs, orge, tournesol, avoine, sarrasin, blé. Lorsque vous donnez du grain aux poules, pensez à y ajouter une bonne poignée de coquilles d’huîtres concassées. Cette petite astuce va permettre à vos gallinacés de mieux digérer. En effet, une fois dans l’estomac, elles vont broyer les graines solides. Elles adorent vos restes de cuisine. Toutefois, il ne faut pas que cela constitue leur unique source d’alimentation. Certains aliments sont à bannir, les oignons, les agrumes, le poireau, les bananes.

Les poules sont sensibles au froid

En effet, ces animaux n’aiment pas l’hiver, pour elles, cette période est difficile. Elles dépensent plus d’énergie pour se réchauffer. Elles peinent à trouver de la nourriture dans le sol. Il est essentiel de pallier à cet inconfort en leur proposant des rations plus généreuses. Élever des poules, rien de très compliqué et c’est un vrai bonheur d’aller tous les jours ramasser les œufs. En moyenne une poule mange entre 100 et 150 gr par jour. Leur régime alimentaire doit être composé de protéines, de vitamines et d’oligoéléments. Le développement des élevages de poules a fait émerger un marché diversifié en ce qui concerne le matériel et l’alimentation.

