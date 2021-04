Comment faire épilation integrale ?

De nombreuses méthodes d’épilation du corps entier pour les hommes sont actuellement disponibles dans les instituts et dans les magasins.

Seulement ici, nous avons toujours du mal à savoir laquelle de toutes les propositions est la moins chère. Trouvez rapidement dans notre article les meilleures techniques d’épilation bon marché pour les hommes.

Pas cher épilation masculine

L'épilation humaine intégrale est pratiquée de plus en plus de nos jours, parce que la mode n'est plus un look Chewbacca. La grande majorité de ces messieurs prétendent donc avoir eu recours à des soins réguliers de leurs poils corporels en plus de la barbe.

Et tant de gens croient qu’il est nécessaire d’être riche pour trouver une apparence propre telle qu’elle est, ce n’est pas du tout le cas. Les salons de beauté ne sont plus les seuls à offrir des services d’épilation, car plusieurs produits d’épilation pour hommes sont actuellement disponibles sur le marché. Ils sont à la fois efficaces et bon marché.

Pourquoi tu dois épiler si tu es un homme ?

Pour enlever tout ce qui interfère,

cheveux n'est pas beaucoup utilisé, sauf pour provoquer des démangeaisons et accentuer la chaleur.

Ceux sur la tête peuvent très bien protéger le crâne du soleil et donner à chacun un charme unique, mais peut être dit la même chose pour les aisselles, maillots de bain, jambes et dos ?

Ils ne sont là que pour vous embarrasser et rendre votre vie encore plus difficile. Décider sur l’épilation de la partie intime permettrait certainement au sexe masculin d’éprouver une sensation de légèreté, de fraîcheur et beaucoup de légèreté.

Pour

rester propre

Une fois de plus, même si vous vous êtes lavé tous les jours, vos cheveux épais et abondants dans tout votre corps sont toujours la première source de mauvaises odeurs.

En

fait, le Cheveux toute la saleté que vous rencontrez tous les jours, n'oubliez pas qu'ils absorbent également toute votre sueur. Un mélange des deux éléments vous ferait vous sentir sale et mal entretenu. Mettez donc un rasage parfait de tous les cheveux disgracieux de votre corps pour une meilleure hygiène.

Style

On dit souvent qu’une femme qui coupe ses cheveux est une femme qui va changer sa vie. Vous pouvez faire la même chose avec les cheveux de vos jambes et du torse.

Si tout le monde vous a toujours connu poilu, vous allez certainement les surprendre avec des gambettes doux et un torse doux. Les modèles de magazines et de pubs vous montrent déjà l’exemple que vous devez suivre. Alors n’hésitez pas à vous débarrasser de votre toison afin que ces dames soient livrées à la peau douce.

Chaque type de peau correspond à une méthode appropriée d’épilation. Dans tous les cas, le meilleur choix sera être d’effectuer le soin de vos cheveux à la maison et sur votre propre, de limiter le coût autant que possible. Et nous vous conseillerons de cirer. L’épilation dans le salon n’est pas destinée à tous les budgets et vous pouvez très bien acheter tous les produits d’épilation pour hommes qui sont nécessaires pour vous à un prix avantageux.

Quel est le moyen le moins cher pour les hommes d’épilation ?

Razor

Le rasoir est l’une des méthodes les plus connues par lesquelles les hommes enlèvent les poils du visage du corps. En plus de l’épilation rapide, l’acquisition de cet outil reste très abordable, car vous pouvez très bien acheter un sac de 3 à 5 rasoirs au prix de 5 à 7 euros.

Cette technique ne nécessite pas l’aide d’un professionnel, car vous pouvez très bien mener vos séances de rasage vous-même, dans l’intimité de votre douche. Comptez pas plus de 10 sessions pour un rasoir avant de changer, qui vous coûtera seulement 7 euros pour un mois avec un paquet de 3 rasoirs.

Promo

Gillette Fusion 5 Rasoir Homme 5 Lames 24.00€16.80€ Plus d'informations

Rasoir électrique pour homme 3D Rasoir rechargeable 25,99€ Plus d'info

Marque Amazon – Solimo 5 Blade Rasoir Pour Homme… 10,86€ 8.95€ Plus d'infos

SweetLF Electric Rasoir Homme Rechargeable… 10,86€ 8.95€ Plus d'infos

Croissance pour les hommes est également un moyen peu coûteux de se débarrasser de vos cheveux.

Grâce aux nombreux modèles en pot, cartouche ou même la bande d’épilation pour hommes sur le marché, n’importe qui peut mener des séances à la maison sans nécessairement avoir un institut.

En outre, le prix des séances menées par des professionnels pour l’épilation complète du maillot chez les hommes et à la fois peut atteindre 40 euros, tandis qu’un verre de cire chaude 250 ml coûtera seulement 8 euros et il vous donnera vous permet d’enlever les poils à plusieurs reprises.

Cire de nez pour hommes et femmes 50 g, Anself Kit… 12,88€ Plus d'info

bandes de cire, ifanze 60 bandes d'épilation… 6.99€ Lire la suite

Kit de cire nez, cire nez pour homme et femme,… 16.99€ Plus d'infos

Cire de nez pour l'épilation du nez,… 11.99€ Plus d'infos

kit d'épilation.

If vous ne voulez pas souffrir lorsque vous déchirez vos cheveux avec de la cire ou les lames de rasoir irritent votre peau, nous pouvons vous suggérer de choisir la crème épilation pour hommes. La crème dépilatoire est disponible en verre, gel et spray et garantit une application rapide et à un prix plus bas.

En fait, les produits sont disponibles pour des gelées de 4 euros à 18 euros. Bien que ce soit la méthode la plus pratique pour tout le monde, il faut prendre soin de ne pas en abuser, puisque la crème d’épilation contient des produits chimiques toxiques pour la peau.

Promo

Veet – Human Hair Epilation Cream – Sensitive Peau… 6,49€ 4,15€ Plus d'informations

NO HAIR CREW Épilation… 11.90€ Plus d'info

Veet Men – Crème Dépilatoire Homme sous… 6,49€ Plus d'info

2 x PAS DE CHEVEUX… 21,90€ Plus d'info

Précautions avant l’

épilation

Il est important d’exfolier pour préparer votre peau pour éliminer la peau morte et limiter les poils incarnés. Il est également conseillé d’hydrater votre peau 3 ou 4 jours avant chaque séance d’épilation.

Et juste avant l’épilation, une bonne douche est recommandée pour ouvrir les pores, pour faciliter l’épilation et réduire l’apparition de petits boutons disgracieux après l’épilation limite.

Appliquer les gestes corrects

avec le rasoir, d’abord déplacer la lame dans la direction des cheveux, puis dans la direction opposée, en tirant la peau pour obtenir un résultat parfait. Sur la cire chaude, répartir le produit dans le sens de la croissance des cheveux, attendez quelques minutes selon les instructions et tirez avec un coup sec dans la direction opposée de la croissance des cheveux.

Enfin, pour la crème d’épilation, étaler généreusement sur la peau avec la spatule et laisser reposer quelques instants. Ensuite, retirez la crème avec la spatule et rincez abondamment à l’eau froide.

Il est important d’apaiser la peau après chaque épilation. Appliquez de l’huile d’amande douce, du karité, de l’aloe vera ou des crèmes apaisantes sur votre peau. Également, évitez d’avoir à vous inscrire 24 heures après pour exposer l’épilation du soleil, cela vaut également pour l’application d’un gommage ou des produits contenant de l’alcool.