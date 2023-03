Comment choisir son abri de jardin en bois ?

De nombreuses raisons peuvent faire du bois la matière idéale pour un abri de jardin. En plus de son côté esthétique qui peut être adapté à tous types de jardin, il peut être plus durable que les autres matières. D’ailleurs, il est personnalisable de maintes façons. Mais pour profiter de ces différents avantages, il faut bien choisir votre abri de jardin en bois.

Choisir le type de bois

On distingue 3 types de bois pour l’abri de jardin : le bois brut, le bois exotique et le bois traité. Le choix dépend d’abord de vos préférences personnelles, mais il faut aussi considérer les conditions climatiques de la région. Pour voir différents modèles d’abri en bois, cliquez ici.

Si vous recherchez un aspect plus rustique, plus naturel, optez pour le bois brut. Il est moins cher que les autres options. Mais il faut savoir qu’il doit être traité contre les intempéries. Si vous recherchez un bois qui ne nécessite pas beaucoup d’entretiens, à un prix plus abordable, optez pour le bois traité.

Il est traité chimiquement pour résister aux intempéries et aux insectes. Mais il perd son aspect plus naturel. Si vous recherchez une option plus haut de gamme, le bois exotique est la solution idéale, mais elle est aussi plus chère que les autres types de bois.

Comme solution courante, on cite :

Le pin : coût relativement abordable, mais il nécessite une protection contre les intempéries pour durer longtemps.

Le cèdre : choix plus cher, mais plus durable que le pin. Il résiste naturellement aux insectes et à la pourriture. Il nécessite moins d’entretien.

Le chêne : c’est une option haut de gamme en raison de sa durabilité et de sa résistance aux intempéries. Cependant, il est le plus cher des options et peut nécessiter des compétences particulières pour le travail du bois.

L’épaisseur du bois

L’épaisseur de bois appropriée pour une cabane de jardin dépend de plusieurs facteurs, notamment de sa taille, son utilisation prévue et les conditions climatiques de votre région. En général, les épaisseurs de bois pour les abris de jardin varient de 19 mm à 44 mm.

Si vous prévoyez d’utiliser la cabane de jardin comme espace de stockage ou d’entreposage, une épaisseur de bois de 19 mm à 28 mm peut suffire. Cependant, si vous prévoyez d’utiliser la cabane de jardin comme bureau, studio ou espace de loisirs, il est préférable d’utiliser une épaisseur de bois plus épaisse, de 34 mm à 44 mm, pour une meilleure isolation thermique et acoustique.

Il est également important de prendre en compte les conditions climatiques de votre région. Si vous vivez dans une région où il y a beaucoup de pluie, de neige ou de vent fort, une épaisseur de bois plus épaisse peut être nécessaire pour une meilleure stabilité et durabilité

La dimension de l’abri

La dimension de votre abri de jardin dépend en premier lieu de l’usage que vous souhaitez en faire, mais aussi de votre budget et de la surface du terrain. Avant de choisir, il faut noter que la dimension d’un abri de jardin se compose de 3 parties dont la surface intérieure, la surface au sol et la surface hors-tout.

La surface intérieure ou surface utile est celle que vous allez pouvoir exploiter en tant qu’abri de jardin. La surface au sol ou surface extérieure correspond à la dimension de l’encombrement au sol de la cabane. Et la surface hors-tout inclut la surface totale de la cabane, y compris les débords de toit et le faîtage.