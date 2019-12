Tout savoir sur les volets roulants

Avez-vous un projet de construction ou de rénovation de maison ? En ce qui concerne vos portes et fenêtres, vous avez plusieurs options, y compris les volets roulants. Cet article se focalisera sur ces derniers.

Petit rappel sur les volets roulants

Pour rappel, le type d’ouverture en question intègre au moins 3 composants importants. Parmi la liste, on retrouve le coffre de volet roulant, le tablier constitué de lames et les éléments de sécurités. Aujourd’hui, il devient de plus en plus prisé grâce à sa performance en termes de sécurité. Il vous garantit une protection optimale notamment si vous optez pour des modèles de qualité. Cet équipement pouvant s’adapter à toutes les ouvertures et façades offre aussi un confort indéniable. Il est particulièrement efficace contre le rayonnement du soleil et est d’excellent isolant phonique et thermique.

Les différents types de volets roulants

Pour être satisfait de vos volets roulants, vous devez choisir le modèle le plus approprié. D’un côté, vous pouvez opter pour les versions manuelles. En plus d’être discrètes, ces dernières ne sont pas encombrantes du fait qu’elles s’enroulent dans le caisson placé au-dessus. Elles sont très appréciées parce qu’elles sont faciles à ouvrir et à fermer. Souvent en PVC ou en Aluminium, elles ne requièrent que peu de travaux notamment dans le cadre d’une rénovation. De l’autre côté, il y a les volets électriques ou motorisés. Ces modèles sont à privilégier si vous aspirez à une sécurité optimale. Ils comprennent, en effet, des systèmes anti-crochetage et anti-arrachement pour lutter contre les cambriolages. Pour ce qui est du mode d’ouverture, vous avez le choix entre une télécommande, une commande filaire et une commande centralisée. Tout dépend de vos besoins et de votre budget.

Bien entendu, vous pouvez demander des conseils auprès de l’équipe du magasin spécialisé dans lequel vous achetez vos volets roulants si vous avez du mal à choisir l’équipement qu’il vous faut.