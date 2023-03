Choisir un tracteur sur le marché de l’occasion : conseils utiles des experts

Les exploitations et les grandes entreprises agricoles considèrent le tracteur comme un élément important de leur activité. Ce n’est pas un hasard, car une telle machine leur permet d’effectuer les tâches nécessaires à une exploitation agricole professionnelle. Toutefois, le choix d’un tracteur d’occasion doit prendre en compte un certain nombre de nuances dont les professionnels vous parleront. Les options les plus intéressantes en matière d’équipements spéciaux sont présentées sur https://agriline.fr/-/tracteurs–c228. Il est facile de trouver le tracteur qui vous convient.

Avantages d’un tracteur

Les tracteurs sont surtout utilisés dans l’agriculture, où il y a suffisamment de travail qu’un simple ouvrier agricole ne peut pas faire à la main. À cette fin, il décide d’acheter un tracteur pour lui faciliter la vie et celle de son entourage. Avec de telles machines, l’agriculteur obtient :

des résultats plus précis ;

des économies de temps et d’efforts ;

l’efficacité énergétique ;

la possibilité de travailler sur une large zone.

Le seul inconvénient est l’entretien et le coût élevé. Toutefois, de nombreux agriculteurs qui ont décidé d’acheter un tel véhicule confirment que les coûts sont justifiés. En outre, les tracteurs modernes sont plus fiables et consomment moins de carburant. Il n’est donc pas nécessaire de dépenser une fortune pour l’entretien et le ravitaillement de ces machines.

Choisir un tracteur d’occasion

Bien entendu, tout le monde n’a pas les moyens d’acheter des machines agricoles neuves chez un revendeur officiel. Dans ce cas, une solution rationnelle consiste à acheter des tracteurs du marché secondaire. Toutefois, il y a quelques points importants à considérer avant de les choisir :

Inspecter le moteur pour détecter les fuites d’huile, de carburant et d’eau du système de refroidissement. Vérifier les roues et le châssis. Toutes les fixations ne doivent pas être tordues, la pression doit être correcte et les pneus ne doivent pas être endommagés. Contrôler le système de freinage. La machine se tient normalement en montée et ne donne pas de coups de frein en décélération. Vérifier l’alignement des roues avant. Il doit être tel que le véhicule puisse tourner librement sans pression sur le volant. Évaluer le fonctionnement de la transmission. La transmission doit changer de vitesse sans grincement ni bruit étrange.

Si le tracteur proposé sur le marché des pièces de rechange est entièrement conforme aux caractéristiques énumérées, il faut prendre en considération son achat. Mais il est également important de vérifier le vendeur de l’équipement.

Où acheter un tracteur d’occasion en France ?

De nombreuses personnes sont sceptiques quant à l’achat d’un tracteur sur le marché de l’occasion, estimant qu’il s’agit d’une perte d’argent. Ce point de vue est en partie juste, car il arrive qu’un tracteur d’occasion que vous achetez doive être réparé plusieurs fois, ce qui représente un investissement important. En revanche, le portail de confiance dispose de tous les tracteurs d’occasion France, testés à plusieurs reprises par des experts. En outre, ces machines sont proposées à des prix abordables et, en termes de qualité, elles ne sont pas différentes des nouveaux modèles proposés par le revendeur officiel.