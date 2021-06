Vous désirez acheminer au plus vite des colis importants pour votre entreprise ? Rien de plus simple que de faire appel à une entreprise spécialisée dans ce type de transport en urgence. À Marseille, l’entreprise Interpack Transport propose ses services à toutes les sociétés en quête d’un prestataire professionnel pour la livraison sécurisée de leurs colis en France et à l’étranger. Découvrez sa gamme de prestations.

Livraison urgente de colis à Marseille

L’entreprise Interpack Transport a acquis plus de 20 années d’expérience dans le transport de colis pour les entreprises. Elle vous propose son expertise et tout son savoir-faire pour une livraison rapide et sécurisée de vos colis dans toutes les villes de France et même à l’étranger. Interpack Transport est aujourd’hui en collaboration avec de nombreuses entreprises (TPE, PME ou grandes sociétés) qui profitent des prestations haut de gamme de ses équipes.

Ses services sont notamment destinés aux entreprises spécialisées dans l’aéronautique, l’énergie et toutes les autres structures intervenant dans le domaine médical et industriel. À cet effet, Interpack Transport et ses équipes sont capables d’acheminer en toute sécurité vos documents sensibles, vos machines de production, votre matériel médical, des palettes ou encore des containers.

Des services complets et personnalisés

Avec Interpack Transport, vous disposez d’un large panel de choix de prestations pour votre entreprise. Selon l’urgence du transport, une offre sur-mesure parfaitement en adéquation avec vos besoins vous sera proposée. L’entreprise met à votre disposition ses services de transports urgents (taxis colis, transport lot et demi-lot, transport messagerie, dernier kilomètre) et d’autres transports spéciaux, pour satisfaire toutes vos demandes en France et dans de nombreux autres pays européens.

Quel que soit votre secteur d’activité, l’offre d’Interpack Transport saura s’adapter aux nécessités de votre colis pour vous fournir un service de première qualité. Ce prestataire possède un grand nombre de clients parmi lesquels des TPE, PME et grandes entreprises qui font confiance à la qualité de ses prestations.

Contactez Interpack Transport pour acheminer vos colis par une équipe professionnelle et compétente. Dès votre prise de contact, une étude de vos demandes est réalisée pour vous apporter pleine satisfaction. Elle prend en compte la dimension du matériel à transporter, la difficulté d’accès à la zone de réception ainsi que la législation applicable dans le pays de destination de votre colis.

Interpack Transport prend totalement en charge de nombreux colis ou matériels, à l’exception bien sûr des marchandises dangereuses ou des colis de nature frigorifique. Si vous avez besoin de renseignements sur Interpack Transport ou en savoir plus sur ses prestations de transport urgent de colis, suivez le lien précédent.