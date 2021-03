La façade extérieure d’un bâtiment contribue grandement à l’esthétique de celui-ci. Cette partie de la construction représente le facteur clé pour attirer l’attention d’une personne avant que cette dernière ne découvre l’aménagement et la décoration qui sont faits en intérieur. Plus précisément, la façade extérieure donne une image sur votre personnalité et votre goût. Malheureusement, elles restent exposées aux intempéries qui les dégradent d’année en année, laissant transparaître des murs abîmés et sensibles à l’infiltration des eaux. Opter alors pour une remise à neuf des façades extérieures est obligatoire et indispensable.

Prendre conseil chez des professionnels

Les prestations d’un professionnel pour le ravalement de façade sont celles à privilégier. En effet, cet expert dispose des compétences nécessaires pour reconnaître une façade en mauvais état en fonction de son support.

En réalité, la pluralité des façades et leurs caractéristiques font que leur détérioration ne se remarque pas forcément de la même manière. Ainsi, quand une façade est recouverte de peinture par exemple, vous pouvez solliciter une rénovation lorsqu’elle est désagrégée, usée (à cause du temps) ou farinée.

Aussi, en cas de présence de fissures sur votre façade, celles-ci peuvent causer des problèmes d’infiltration. Elle nécessite donc dans un premier temps un nouveau revêtement d’imperméabilité. Par la suite, des réparations plus exigeantes peuvent être envisagées, afin d’assurer plus de sécurité. Cependant, seul un professionnel pourrait identifier et examiner l’ampleur des dommages que présente votre façade.

Ainsi, il pourra donner des instructions à suivre et les opérations à effectuer pour une bonne rénovation. Par ailleurs, penser à obtenir un devis est une alternative pour faire examiner votre façade par un professionnel.

Remplir les formalités administratives pour réaliser une rénovation

D’ordinaire, pour les travaux d’extérieur, il est indispensable d’obtenir une autorisation de la mairie de votre ville de résidence. De ce fait, pour la rénovation de façade, vous êtes amené à vous occuper des dispositions administratives prévues par votre mairie avant le démarrage des travaux.

Aussi, parvenir à mener à bien cette mission implique de connaître les conditions exposées par le Plan d’occupation des sols de votre zone de résidence ou le Plan local d’urbanisme. Ces conditions peuvent être différentes d’une ville à une autre. C’est pourquoi il est plus préventif de se renseigner avant le démarrage des travaux.

Enfin, après une rénovation de façade, certains propriétaires de bâtiments sollicitent l’installation d’un échafaudage. La réalisation de cette tâche supplémentaire nécessite également une autorisation. Particulièrement, quand le bâtiment est localisé près d’un édifice historique.