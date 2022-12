5 astuces pour refaire sa cuisine à petit prix

En choisissant votre maison, vous vous choisissez un lieu de vie, agréable, confortable, chaleureux et surtout à votre image.

Décoration, design et autres astuces en tous genres peuvent servir vos intérêts et vous aider à créer un espace accueillant qui en jette !

A lire aussi : Quels sont les avantages d’un achat en loi Pinel

Vous ne supportez plus votre vieille cuisine et vous vous dites qu’il est grand temps de souffler un vent de nouveauté sur cette pièce.

Mais comment faire pour redonner jeunesse, cachet et originalité à votre cuisine sans pour autant y laisser une somme astronomique ?

A voir aussi : Comment trouver le bon constructeur de maison individuelle ?

Sachez que l’upsycling est votre solution miracle. Véritable tendance, ces dernières années, elle a su trouver son public grâce au concept de recycler du vieux pour en faire du neuf.

Portes de placards et de tiroirs, Peintures, autocollants, adhésifs, nouvelles poignées ou boutons de porte sont des solutions peu coûteuses pour moderniser et redonner du pep’s à votre cuisine. Alors, suivez nos conseils !

« Rêve ta vie en couleur c’est le secret du bonheur ! »

L’éternel enfant le chante si bien et il n’a pas tort ! Parfois un simple changement de couleur peut suffire à égayer voire transformer votre cuisine.

Ne craignez pas de laisser libre cours à votre créativité. Ici l’essentiel réside dans la tempérance.

Vous adorez ce nouveau bleu canard que vous avez vu sur le canapé de votre amie et trouvez qu’il ferait sensation dans votre cuisine et vous avez raison.

Que ce soit en repeignant vos murs ou en vous attaquant aux portes de placards et tiroirs, vous saurez immédiatement instaurer une ambiance à votre pièce de vie.

Pour cela, vous pouvez bien évidemment faire appel à un peintre d’armoires de cuisine , mais vous pouvez aussi vous munir de certains outils et d’un peu d’huile de coude pour transformer votre vieille cuisine. À vos pinceaux, prêts, peignez !

Changez l’aspect de vos placards

Un peu plus original que la simple couche de peinture, il existe une tendance visant à mettre en valeur sa vaisselle ainsi que ses accessoires en installant des vitres ou simplement en retirant les portes de vos placards pour les transformer en étagères. Cela contribuera à rendre l’ensemble de votre cuisine plus légère et moins uniforme.

Il vous est possible aussi de casser l’aspect « caisson » pour les remplacer par des étagères.

Ou encore, peindre l’intérieur de vos caissons avec des couleurs originales, ou encore y mettre du papier peint pour un aspect plus fantaisiste.

Le tout est de choisir les bons ustensiles et une belle vaisselle à mettre en avant !

Vous pouvez aussi changer les poignées et boutons de porte de placard. La beauté se cache souvent dans les détails et celui-ci peut apporter une touche de modernité non négligeable à votre cuisine pour une somme très raisonnable.

Achat en boutique, trouvaille de brocante, ou encore chinée sur internet peut importe d’où elles viennent l’important est l’usage que vous en faites.

Pour une touche d’originalité, misez pour des poignets dépareillés ou encore des matériaux inhabituels comme des lanières en cuirs que vous aurez recyclés.

Jouer sur les accessoires de cuisines : vaisselle et ustensiles

Mettre en avant sa vaisselle peut être encore plus avantageux que changer l’aspect entier d’une cuisine.

Ainsi, en misant sur une vaisselle originale, vous pourrez offrir à votre cuisine une dimension différente.

Misez sur l’exposition d’accessoires de cuisine décoratifs (utile ou non), colorés (ou neutres) et diversifiés comme des paniers en osier ou en des casseroles colorées, qui sauront habiller vos étagères et vos plats !

Misez sur les autocollants

Il peut arriver que vous ne soyez pas autorisé ou en mesure d’effectuer des modifications majeures dans votre cuisine.

Si cela est le cas, nous vous conseillons d’opter pour les autocollants. Véritable gain de temps et d’argent, il existe des autocollants adaptés aux espaces comme la cuisine ou la salle de bain, qui sauront recouvrir parfaitement vos vieux placards de cuisine et vous laisser une impression de neuf.

Imitation, marbre ou encore bois, plus rien ne vous est interdit, vous pourrez même jouer avec certains contrastes pour offrir de la texture à vos meubles.

Se mettre au vert !

À tous ceux qui ont la main verte, nos jardiniers en herbe, voici le moment parfait pour laisser parler votre talent.

Les plantes peuvent rapidement habiller nos espaces. Coloré, vif et agréable, il est plus que conseillé d’installer de belles plantes dans son intérieur pour le moderniser.

Que ce soit des plantes décoratives ou herbes aromatiques, c’est maintenant que vous pourrez cultiver votre petit jardin secret.

Pour ceux qui n’auraient pas la main verte, il est tout à fait possible d’opter pour de fausses plantes. L’effet sera tout autant garanti !

Vous avez les cartes en main, à vous de jouer !