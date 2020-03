Quels sont les avantages d’un achat en loi Pinel

Le dispositif de la loi Pinel indique principalement pour les contribuables, une réduction d’impôts en investissant dans un bien immobilier neuf à caractère locatif.

Les conditions de vie se durcissent et les projets à long terme en prennent un coup. En mettant en place la Loi Pinel, l’Etat relance la problématique du logement en offrant une possibilité inouïe d’investir et surtout de devenir propriétaire en étant un citoyen loyal en marge avec la fiscalité. Voici en quelques lignes, les avantages de la loi Pinel, pour les particuliers nantis ou pas, qui souhaitent investir dans l’immobilier neuf.

Crédibilité auprès des services financiers

Par le passé et même sous certaines conditions en vigueur, les banques exigent un apport personnel du client avant de souscrire à un crédit immobilier. Pour certains, de longs mois d’épargne, voire des années les contraignaient à abandonner ce projet. De plus la fiscalité, ne leur était pas avantageuse.

La loi Pinel favorise aujourd’hui, l’acquisition d’un logement neuf, et donc correspondant aux critères écologiques et environnementaux. Les banques sont plus cordiales et plus souples car votre investissement est garanti par la législation, et votre mise en location remplace valablement l’apport personnel. Si vous employez les services d’un promoteur immobilier, certaines entreprises offrent les frais du notaire pour encourager la pratique.

Toutefois, les zones d’acquisition étant réglementées, pour votre achat en loi Pinel, nous vous suggérons de sélectionner un secteur où votre investissement sera capitalisé.

Investissement pratique

L’immobilier neuf prend de l’ampleur de nos jours, car il offre de nombreuses perspectives. Des aides financières de l’état à un patrimoine que l’on peut transmettre, le crédit immobilier est recommandé pour les investissements locatifs.

Que vous soyez en activité, ou en voyage, vous avez l’assurance que votre bien génère des flux et vous pouvez envisager de nouveaux placements. A ce titre, la Loi Pinel autorise deux investissements de cette nature par an.