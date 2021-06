Comment prendre soin de son couple cet été ?

Comme le chantaient le groupe Les Rita Mitsouko dans les années 1980, « les histoires d’amour finissent mal en général ». Et même si le divorce par consentement mutuel vient un peu contredire cette idée en s’imposant comme étant une bonne option pour se séparer facilement et sans (trop de) cris ni larmes, c’est un fait, la rupture est toujours un moment difficile à vivre. Heureusement, tous les couples ne finissent pas par se déchirer et arrêter de s’aimer ! Si votre ménage bat un peu de l’aile et que vous comptez sur l’été pour lui donner un nouveau souffle, découvrez quelques conseils à appliquer au plus vite.

L’importance de passer du temps de qualité à deux…

Pour souder un couple, il est important de passer du temps de qualité ensemble, en misant sur des activités qui vous passionnent tous les deux. Et, qu’on se le dise, cela est plus simple pour certains couples que pour d’autres ! Par exemple, du côté des boxeurs Estelle Mossely et Tony Yoka ou du côté du couple phare du poker formé par Liv Boeree et Igor Kurganov, trouver un terrain de jeu en commun, c’est extrêmement facile et naturel dans le sens où leur passion commune constitue leur activité professionnelle ! Dès lors, il est évident que le couple profite de beaux moments autour de cette passion tout en constituant également un soutien parfait l’un pour l’autre en cas de coup dur : qu’il s’agisse de la pression d’une compétition, de l’échec ou bien encore d’une blessure, les deux parties du couple comprennent parfaitement ce que l’autre vit et elles peuvent donc tout mettre en œuvre pour lui venir en aide.

Mais pour d’autres couples, il est parfois bien moins facile de trouver un terrain d’entente. Si on dit souvent que les opposés s’attirent, il est important de savoir que cela peut être problématique si aucun des deux membres du couple ne fait l’effort de s’intéresser aux centres d’intérêt de l’autre. Si votre moitié passe son temps à regarder le foot à la télé alors que vous détestez ça ou si votre partenaire se moque de vos goûts en matière de films et de séries, si vous n’avez aucune activité en commun, vous allez avoir du mal à partager des moments de douceur et de complicité au quotidien ! D’où l’importance de trouver le sujet ou l’activité capable de vous réunir pour un moment régulier et de qualité à deux.

…et l’importance de se donner de l’espace

Pour autant, n’allez pas penser que vous devez tout faire et vivre à deux pour souder votre couple. Au contraire, vous risquez de l’étouffer ! Tous les thérapeutes le disent, prendre régulièrement du temps pour soi et rien que pour soi est bénéfique dans une histoire d’amour. Alors, laissez votre conjoint(e) s’occuper de son côté de temps en temps et profitez de ce temps-là pour vous faire plaisir également. Qu’il s’agisse d’une sortie sportive, d’une sortie entre amis ou encore d’un moment en solo, le fait de vivre des choses chacun de votre côté viendra nourrir votre relation : au moment de vous retrouver, vous serez plus détendu(e) et vous aurez des choses à vous raconter, ce qui contribue à cultiver votre complicité.

L’importance de se dire les choses…

Dans beaucoup d’histoires d’amour, c’est le silence qui ronge le couple. On garde les frustrations, les rancœurs et les insatisfactions pour soi et tout finit malheureusement par ressortir quand le vase est plein, avec l’être aimé qui se prend alors une vague de critiques qu’il n’avait pas vu venir. Dès lors, le dialogue est souvent rompu et les choses peuvent s’envenimer rapidement. Pour que votre couple fonctionne, il est donc important de se dire les choses au moment où celles-ci provoquent des émotions négatives, qu’il s’agisse d’un manque d’attention, d’une maladresse ou encore d’une critique qui ne passe pas.

Essayez d’instaurer de réels moments de dialogue une fois par semaine ou une fois par mois, selon vos besoins, pour évoquer d’éventuels problèmes ou d’éventuelles angoisses mutuelles. Assurez-vous de procéder à ces moments d’échange dans le calme et dans un environnement qui vous convient à tous les deux.

…et l’importance de ne pas toujours attaquer l’autre

Mais attention, s’il est important de faire savoir à votre partenaire que certains de ses actes ou de ses mots vous blessent, il ne faut pas pour autant l’incriminer au moindre pas ou mot de travers. Si vous vous mettez à lui faire des reproches en permanence, chaque jour, vous risquez de le braquer et de provoquer l’effet inverse à celui escompté : en voulant trop communiquer, vous l’inciterez, lui, à toujours moins le faire et à se renfermer sur lui-même. Alors dialoguez, oui, mais à petites doses. Gardez toujours en tête que le maître-mot dans un couple, c’est le compromis !