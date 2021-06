Comment évaluer un prestataire de service ? En fonction de ses services répondriez-vous. Mais quel aspect du service doit être évalué ? Et surtout, l’évaluation est-elle la même, peu importe le service proposé ? Cet article va tenter de répondre à cette question. Et ça commence tout de suite !

Qu’est-ce qui détermine la qualité de service d’un prestataire ?

On voit de nombreuses personnes évaluer des prestataires de service sur internet. Avec un même prestataire, on peut voir des avis qui sont négatifs et d’autres, plutôt positifs. C’est le signe même que ces évaluateurs ne se sont pas basés sur les mêmes principes pour évaluer le prestataire en question. Alors, sur quel aspect de son service évaluer un prestataire ? Voici les points à retenir :

Sa capacité à satisfaire le client

Si vous devez vous-même évaluer un prestataire de service, vous devez en juger par sa capacité à satisfaire vos besoins. À titre d’exemple, pour évaluer une masseuse, vous en jugerez en fonction de votre niveau de satisfaction et, éventuellement, par sa capacité à soulager certains maux. C’est une définition généraliste et qui dépend entièrement du type de service proposé par le prestataire.

Son professionnalisme

Le professionnalisme d’un prestataire est aussi à prendre en compte pour l’évaluer. Sachez qu’un vrai professionnel connaît parfaitement les contraintes de son métier et est capable de s’adapter à tout type de situation. Si ce n’est pas le cas, on peut dire que le prestataire manque de professionnalisme. Un professionnel qualifié doit être capable de satisfaire vos désirs, peu importe les conditions.

Le professionnalisme d’un prestataire peut aussi être déterminé par la façon dont il fixe ses devis. Un vrai professionnel sait tout de suite, après une rapide prise de connaissance de la situation, combien de temps le travail va lui prendre et, ainsi, faire un devis immédiat. S’il prend trop de temps pour faire un devis, il y a des chances qu’il prenne également trop de temps pour faire le travail. Et le manque de réactivité et le signe même d’un manque de professionnalisme.

Sa communication avec le client

Un prestataire de service se juge également par sa façon de communiquer avec le client. Il est préférable de discuter avec un prestataire courtois qui respecte ses clients.

En plus de la courtoisie, un professionnel doit également pouvoir expliquer la situation le plus clairement possible pour éviter les confusions. S’il s’agit d’un mécanicien par exemple, un professionnel doit être capable de vous expliquer le fonctionnement d’un filtre à particules et les raisons pour lesquelles il va falloir le remplacer. Son client ne comprenant pas forcément le jargon du métier, c’est au professionnel de lui clarifier les choses. C’est donc également un point qu’il va falloir retenir lors de l’évaluation.

Sa ponctualité

Le dernier point à retenir, mais pas les moindres, c’est la ponctualité. Lorsque vous allez au travail, vous devez être ponctuel. Un prestataire de service doit en faire autant. Un prestataire qui n’est pas ponctuel n’est pas conseiller. Un retard de sa part peut chambouler l’emploi du temps de son client. Il doit donc faire en sorte que ce ne soit pas le cas.