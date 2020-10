5 idées pour décorer son intérieur

Que ce soit pour une nouvelle maison à décorer, ou une ancienne maison à rénover, on sait combien la décoration peut jouer un rôle sur le bien-être qu’on ressent chez soi. L’atmosphère qu’on crée est vraiment importante et la bonne nouvelle est qu’on a le choix de créer notre petit univers en nous laissant inspirer par nos envies. En recherche d’idées pour décorer son intérieur ? Cet article vous propose cinq idées pour décorer pratiques à explorer.

Trouvez d’abord un thème pour votre déco

Si vous êtes en panne d’inspiration, c’est donc là qu’il faut commencer. Préférez-vous un style plutôt chic et beau ? Ou plutôt une déco retro ? Laissez-vous inspirer par la nouvelle saison qui se pointe à l’horizon ou osez la déco culture. Et puis, vous pouvez aussi créer votre propre style ! N’hésitez pas à faire appel à des professionnels comme le cabinet Perfect Design.

Déco simple et chic

Pour avoir une déco d’intérieur chic, soyez simple ! Nul besoin d’acheter une multitude de meubles. Privilégiez l’essentiel. Cela vous permettra d’opter plus pour la qualité et la durabilité. Une décoration trop encombrée avec des accessoires peut devenir parfois lourde et l’ambiance ne sera pas vraiment agréable. Evitez les couleurs trop vives ; l’éclairage doit être bien choisi pour mettre en valeur la beauté délicate de la pièce. Misez sur la sobriété, et vous récolterez l’élégance.

Déco nostalgique ou retro

Vous pouvez opter pour une déco qui vous replonge dans votre enfance. Si vous êtes d’un certain âge et vous désirez recréer une belle atmosphère des années 50, c’est aussi une bonne idée surtout si vous y trouvez votre bien-être. Pour cela, choisissez vos meubles en conséquence, ou faites retaper vos anciens meubles, choisissez les rideaux et les tableaux qui conviennent sans oublier la bonne musique de ces années passées !

Déco saison

Si vous passez dans une nouvelle saison, pas besoin de trop réfléchir. Privilégiez une déco qui correspond à la saison. Les matières feront surtout la différence. Les couleurs aussi sont à prendre en compte pour traduire réellement les saisons. La décoration d’intérieur est en effet un excellent moyen de passer en douceur dans une nouvelle saison.

Déco culture

Osez une déco culture. C’est aussi une idée qui peut inspirer votre déco. Avec quelques accessoires culturels africains ou asiatiques par exemple, vous aurez fini votre déco sans même vous en rendre compte. Une déco culture vous permet de toujours vous rappeler de son histoire et de la raconter aux enfants. Mais attention à ne pas vous couper totalement de votre culture actuelle.

Créez votre propre déco

Créer sa propre déco peut aussi être une excellente idée. Laissez-vous aller pour une fois à votre imagination et créer vous-même quelques accessoires. Quelles sont les matières qui vous attirent le plus souvent ? Avez-vous déjà essayé la laine ? Que ce soit la décoration murale, le choix des meubles et les couleurs, vous pouvez décider de créer un style totalement propre à vous qui pourrait même inspirer d’autres !