Les films inspirés de jeux les plus attendus en 2020

La popularité de certains jeux les propulsent sur le grand (ou le petit) écran, afin d’offrir une nouvelle occasion aux fans de voir leurs personnages préférés sous un autre angle. De nos jours, avec la technologie cinématographique, de très belles créations voient le jour et l’inspiration peut prendre différentes formes. Faisons un tour d’horizon des films et des jeux qui s’inspirent mutuellement pour votre plus grand bonheur en 2020.

Sonic, le film

Le hérisson le plus célèbre du monde va enfin être sur grand écran en 2020, juste à temps pour la Saint-Valentin ! En effet, après la sortie de la première bande-annonce en 2019, les fans avaient tant critiqué le design de Sonic que celui-ci a été modifié, mais la sortie a dû être retardée. Lorsqu’un film est adapté d’un jeu vidéo aussi populaire, il est crucial de tenir compte de l’avis de ses millions de fans. Mais nous y sommes donc enfin et le film de Sonic est prêt avec une nouvelle version du hérisson bleu. Le long-métrage imagine l’arrivée sur terre de Sonic, avec une série d’aventures rocambolesques qui s’ensuivent… Réservez vite votre place au cinéma !

Mortal Kombat en film d’animation

En 1992, ce jeu vidéo voit le jour et jouit d’une grande popularité depuis. En effet, ce ne sera pas le premier spin-off qui sortira en juin sous forme de film d’animation… Ni le dernier, car la sortie d’un film « live action », avec des acteurs en chair et en os, est prévue pour 2021. En attendant, le film d’animation est en projet pour cette année mais peu d’informations ont été révélées, mis à part le casting des voix bien sûr. Avis aux fans de Mortal Kombat, gardez l’œil ouvert !

1917 et Call of Duty ?

La notion d’inspiration est prise au sens large pour le film 1917, sorti en janvier 2020. À peine sorti, ce long-métrage est déjà acclamé et a reçu trois prix dont celui du meilleur film dramatique au Golden Globes ! L’action se déroule durant la Première Guerre Mondiale et le film relate une mission que deux soldats doivent accomplir dans une course contre la montre. Bien que ce film ne soit pas inspiré d’un seul jeu vidéo à proprement parler, il puise son inspiration dans l’univers vidéo ludique de par son format particulier.

Et vice-versa

Bien que les films inspirés de jeux soient plus fréquents que le contraire, il y a également certains jeux qui reprennent les personnages ou les thèmes de films et de séries populaires. Le Seigneur des Anneaux en est un excellent exemple avec plusieurs jeux vidéo qui ont vu le jour après le succès phénoménal de Tolkien en livre, puis en film ! D’ailleurs, un nouveau jeu est en route : le studio Amazon Games souhaite créer un jeu multi-joueurs. En ce qui concerne les jeux de casino en ligne, certains thèmes reviennent fréquemment comme ceux de Jurassic Park ou Game of Thrones, utilisés pour créer des machines à sous intéressantes pour les fans. D’ailleurs, il est souvent possible de les essayer gratuitement sur certains casinos en ligne, comme le Casino Grand Mondial qui offre des tours gratuits. Lisez un avis détaillé sur le Casino Grand Mondial ici.

2020 sera une année inoubliable pour les fans de jeux et de films, avec plusieurs long-métrages inspirés de jeux et vice-versa ! Ceci est évidemment une liste non-exhaustive mais qui montre la diversité de cet univers. Entre un film dramatique inspiré du concept des jeux vidéo, un film d’animation à partir d’un jeu de combat ou encore des jeux de casino basés sur votre film ou votre série préférée, il y en a toujours pour tous les goûts !