Les meilleures coupes courtes rasées pour les femmes

Vous aimez peut-être les cheveux courts depuis des années et vous voulez changer de style. Les cheveux courts sont toujours populaires et conviennent à tous types de cheveux, toutes textures et tous les looks. En effet, de nos jours il y a tellement d’options pour les cheveux courts. Vous n’avez pas seulement à choisir entre un simple bob ou un pixie super court. Nous avons rassemblé quelques idées de style dont vous pouvez vous inspirer. Continuez à lire pour découvrir nos exemples préférés de coupes de cheveux courtes.

Conseils pour le coiffage des cheveux rasés

Avant d’opter pour une coiffure rasée, il est important de tenir compte de certains facteurs dans l’entretien des cheveux.

Gardez-les frais

Les cheveux rasés sont plus beaux lorsqu’ils sont fraîchement coupés. Alors, prévoyez des visites bihebdomadaires chez votre coiffeur. Ceci si vous voulez conserver votre look.

Définissez-le avec des fibres capillaires

Entre deux coupes, vous pouvez utiliser les fibres capillaires pour définir le design de vos cheveux rasés. Cette méthode fonctionne également si vos cheveux sont assez fins ! Choisissez simplement une nuance de fibres capillaires qui correspond à la couleur de votre racine. Vous pouvez utiliser une feuille de papier pour appliquer les fibres afin de mieux définir les bords de votre motif.

Donnez du volume

Lorsque vous rasez une partie de vos cheveux, vous devrez probablement faire un petit effort supplémentaire. Ceci pour conserver le volume et le corps auxquels vous êtes habituée. Commencez par les laver avec le shampooing. Appliquez ensuite l’après-shampooing qui nourrit et ravive les cheveux. Essorez doucement l’excès d’eau de vos cheveux. Pour de meilleurs résultats, séchez vos cheveux à l’envers jusqu’à ce qu’ils soient secs, puis coiffez-les comme d’habitude.

Meilleures coiffures rasées pour femmes

Au nombre des coupes rasées les plus célèbres pour femmes, nous pouvons retenir :

Rasage latéral classique

Vous vous lancez sur la pointe des pieds dans la tendance du rasage latéral pour la première fois ? Essayez d’abord le rasage latéral classique. Votre styliste peut vous aider à déterminer la quantité de cheveux que vous souhaitez raser. Commencez par une petite quantité et progressez vers un look plus audacieux au fil du temps. Moins vous coupez de cheveux, plus il sera facile de dissimuler la zone rasée. Ceci si vous décidez que vous n’aimez pas ce look.

Sous-coupe Pixie

Vous avez des cheveux très épais et que vous aimez le look pixie ? Pensez à ajouter une coupe à vos cheveux. Vous obtiendrez ainsi un look épuré et moderne lorsque vous mettrez en valeur des cheveux à moitié rasés. Les femmes aux cheveux épais trouvent souvent qu’une sous-coupe peut offrir un certain soulagement aux mèches extrêmement épaisses.

Cheveux longs avec un côté rasé

Vous aimez les cheveux longs mais vous voulez aussi des cheveux courts ? Les coiffures à moitié rasées peuvent vous convenir. Essayez cette longue coiffure avec un côté rasé défini. Ceci donnera instantanément de la profondeur et de la dimension à votre look. Nous aimons également la façon dont le fait de raser un côté de vos cheveux vous donnera un contraste important. Ceci pour définir votre nouveau look.

Buzz long

De courtes coiffures rasées comme les coupes à la volée sont faciles à gérer. Elles réduisent sérieusement, votre routine matinale sera réduite de moitié. Ceci lorsque vous mettez l’accent sur votre visage. Au lieu d’opter pour une coupe super courte, essayez un buzz plus long. Cela vous donne un peu plus de cheveux à travailler. Elle peut se transformer en un pixie en quelques semaines seulement.

Chignon tressé

Relevez vos cheveux pour montrer vos côtés rasés tout en gardant vos cheveux loin de votre visage. Cette combinaison de styles est idéale car si vous ne voulez pas montrer vos cheveux rasés. Vous pouvez toujours rabattre les tresses et cacher cette partie du style.

Au lieu d’un chignon, vous pouvez opter pour des tresses. Qui a dit que vous ne pouviez pas créer un style combiné ? Associez vos tresses box à une partie rasée des cheveux pour un look super avant-gardiste. C’est un excellent moyen d’ajouter instantanément du volume à vos cheveux. Vous pouvez jouer avec des éléments plus audacieux pour ajouter de la personnalité à votre look.