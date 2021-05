Si certains le font pour faire des enfants, faire l’amour est d’abord un moment de grand plaisir. Lorsque vous faites l’amour, ce que vous ressentez est hors du commun. Cependant, avoir de bons gestes pour donner de fortes sensations à son conjoint requiert quelques connaissances. Vous devez maitriser certaines astuces qui vous permettront de rendre chaud ces moments de plaisir. Découvrez ici ce qu’il en est vraiment.

Avoir les bons comportements

Pour rendre un homme fou au lit, il faut le connaitre et le surprendre par certains comportements. Tous les hommes aiment qu’on prenne soin d’eux.

Montrez-lui votre nudité

Lorsque vous décidez de rendre fou votre homme, il est hors de question que vous éteignez la lumière. Il doit pouvoir voir votre corps et le désirer. Faites semblant d’aller chercher quelque chose toute nue en vous laissant découvrir. Glisser sous le drap le plus lentement possible en le fixant. Aucun homme n’y résiste.

Laissez-lui tout le contrôle

Ce qui pourrait le plus amener un homme à se déchainer, c’est de lui montrer qu’il a tout le contrôle sur vous. Laissez-le être le maitre du lit. Faites confiance à votre partenaire et abandonnez-vous entièrement à lui. Vous verrez, lorsqu’il sentira qu’il a entièrement le contrôle sur votre corps, il sera plus qu’exciter.

Localisez son point G

La première question que vous vous posez, c’est si l’homme possède aussi un point G. Mais, il faut dire qu’il est communément appelé point P. En localisant son point d’orgasme, vous le conduirez au sommet des excitations. Touchez-le délicatement et si vous êtes tous les deux d’accord pour utiliser des jouets érotiques alors, faites-vous plaisir.

Chevauchez-le

Lorsque vous chevauchez votre partenaire, celui-ci à une vue parfaite sur votre corps en mouvement. Le plaisir que vous lui transmettez en ce moment est simplement indescriptible. L’excitation s’emparera totalement de votre homme et celui-ci n’aura dieu que pour vous.

Adopter les meilleures positions sexuelles

Une bonne partie de sexe demande que l’on adopte les meilleures positions sexuelles. Pour en découvrir plusieurs, vous pourrez suivre les films karma-sutra. Néanmoins, en voici quelques-unes qui devraient vous plaire.

La levrette

La levrette est sans doute la position préférée des hommes. Si vous ne savez pas de quoi il s’agit, la levrette est cette position où la femme se met à quatre pattes et l’homme se met derrière elle, à genoux pour la pénétrer.

Elle vous assure une pénétration profonde de la verge dans le vagin et vous accorde un plaisir merveilleux. Il peut arriver aussi que certaines femmes ressentent des douleurs, car cette position est parfois inconfortable.

Le missionnaire

Le missionnaire est la position sexuelle la plus classique que vous pourrez pratiquer avec votre homme. Cette position exige que la femme soit couchée sur le dos et l’homme en dessus pour la pénétrer. C’est une position très simple, mais qui procure un grand plaisir.

Le cheval renversé

Le cheval renversé ; cela vous dit quelque chose ? Sinon, essayez cette position et vous verrez les résultats par vous-même. Vous allez chevaucher votre homme, mais cette fois-ci, vous lui tournerez dos en déhanchant sur lui. Ce que vous lui offrez, c’est une vue irrésistible sur votre bassin. En revanche, vous obtenez une pénétration parfaite qui touche sensiblement votre point G, vous créant toute sorte d’orgasmes.

Voilà en quelques lignes quelques astuces à expérimenter pour rendre fou son homme au lit. Faites-vous plaisir.