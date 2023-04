Vous êtes passionnés de sport ? Il est donc fort probable que vous ayez vu au moins un de vos sportifs apparaître à l’entrainement avec un masque particulier plutôt stylé. Il s’agit du training mask ou masque d’entrainement. Il est devenu la coqueluche des sportifs. Il est principalement destiné à booster leurs performances sportives.

C’est quoi donc cet accessoire un peu particulier qui donne l’air d’un personnage de film d’action ?

L’utilité du training mask

Il signifie littéralement masque d’entrainement. Et c’est bien ce qu’il est. Il permet de simuler les conditions d’entrainements en altitude afin d’améliorer les performances des sportifs.

Pourquoi les conditions d’altitude ?

Vous savez pourquoi les athlètes kenyans ou éthiopiens sont meilleurs sur les courses longues distances ? Ils s’entrainent quotidiennement en altitude où ils affectionnent une condition en particulier : la rareté de l’oxygène. Cet état de chose booste leurs aptitudes.

Le training mask permet donc aux athlètes et sportifs professionnels de reproduire ses conditions peu ordinaires. Avec ce masque, l’oxygène est plus rare donc les poumons sont plus sollicités. Les athlètes ont donc plus de souffle et ils sont donc plus endurants. Il va donc améliorer leurs capacités physiques ; de quoi les préparer aux efforts intenses lors des compétitions futures. Contrairement à ce que l’on pourrait penser à première vue, il ne sert pas à se protéger contre la pollution, ni ne fournir de l’oxygène.

L'accessoire est composé de trois filtres qui régulent le passage de l'air. Il est parfois doté de plusieurs niveaux de réglages. Vous vous alimentez en oxygène selon votre convenance. Vous pouvez alors évoluer à votre rythme.

Tout le monde peut-il porter le training mask ?

Les sportifs de haut niveau ont donné un gros coup de pouce à l’accessoire. Quelques-uns le portaient lors du dernier Super-Bowl. Et, ils sont très nombreux à le porter lors de leurs séances d’entrainement.

Pour les amateurs de sport qui souhaitent améliorer leurs différentes performances, le training mask est l’atout qu’il faut. De nombreux joggeurs l’ont déjà adopté.

Le training mask pour quel sport ?

Il est utilisable dans de nombreux sports. D’ailleurs, de nombreux athlètes et sportifs professionnels de différentes disciplines s’entrainent avec. Le masque d’entrainement est très utilisé dans les sports de combat (boxe, MMA ou les arts martiaux), dans le basket-ball ou dans le football américain, l’athlétisme, la natation, le crossfit, le cardio…

Alors, le training mask est-il vraiment efficace ?

Les différents tests effectués permettent d’avoir un certain avis sur la question. Il faut tout de suite que le masque ne permet pas de reproduire toutes les conditions en altitude. La pression atmosphérique, par exemple qui joue un rôle essentiel en altitude ne pourra être reproduite.

Cependant, le masque respiratoire va quand même jouer un rôle non négligeable dans votre alimentation en oxygène. Vous aurez donc à fournir un effort supplémentaire pour respirer. Cela peut être troublant au début, mais vous vous y habituerez avec le temps. Et vous remarquerez aussi au fil du temps vos performances et votre endurance s’améliorer.